Gerry Scotti positivo al Covid, come sta?/ Ancora in isolamento: “Non mollo”

Mentre su Canale 5 continuano ad andare in onda le puntate di Caduta Libera e Chi vuol essere milionario, il pubblico a casa si chiede come stia Gerry Scotti. Il conduttore di Canale 5 ha annunciato solo pochi giorni fa di essere positivo al Covid-19 e in una recente intervista ha fatto sapere di sentirsi abbastanza bene, seppur con qualche dolore e un po’ di febbre. Le ultime notizie risalgono dunque a pochi giorni fa, quando il conduttore ha dichiarato al Corriere della Sera di aver contratto il virus nonostante la grande attenzione posta in questi mesi. “Sono stato rigorosissimo. – ha infatti dichiarato – In famiglia siamo al limite del paranoico. Non vedo gli amici e non vedo perfino mio figlio.”

Come sta Gerry Scotti? Gli ultimi aggiornamenti sulla salute del conduttore

Il conduttore di programmi come Caduta Libera, Tu sì que vales, Chi vuol essere milionario, ha infatti raccontato come ha scoperto di essere positivo al Covid: “Ho fatto il tampone perché lunedì sarei dovuto andare a Roma in treno per registrare ‘Tu si que vales’ e naturalmente noi dobbiamo stare controllati, quindi sabato mattina ho fatto il tampone e sono risultato positivo”. L’isolamento intanto continua: Gerry Scotti rimane a casa in attesa del prossimo tampone che svelerà se sia ancora positivo o meno. “Comunque non mollo. Registro da casa e ribadisco a tutti: prudenza a chi non ha il Covid e coraggio a chi l’ha preso.” ha ammesso il conduttore.



