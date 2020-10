Gerry Scotti/ “Rudy Zerbi è morto”: la gag a Tu si Que Vales (Verissimo)

Gerry Scotti è tra gli ospiti della nuova puntata di “Verissimo“, il rotocalco condotto da Silvia Toffanin e trasmesso sabato 17 ottobre 2020 nel pomeriggio di Canale 5. Lo zio Gerry torna così protagonista negli studi di Verissimo a distanza di una settimana dall’intervista “singola” in cui ha annunciato e condiviso con tutto il pubblico italiano una bellissima notizia: sarà nonno per la prima volta! Questa volta però lo zio Gerry non sarà da solo, visto che con lui ci sarà Rudy Zerbi con cui condivide il ruolo di giurato nella nuovissima edizione di Tu si Que Vales. Proprio durante l’ultima puntata talent show campione d’ascolti del sabato sera di Canale 5, il conduttore ha fatto un annuncio choc: “Rudy Zerbi è morto”. A guidare il carro funebre c’era Maria De Filippi. Un annuncio inaspettato quello del conduttore, ma subito dopo il pubblico ha capito che si trattava di un siparietto dovuto alla presenza di un concorrente collezionista di carri funebri d’epoca. Una passione davvero bizzarra che ha lasciato sia i giudici che il pubblico senza parole!

Gerry Scotti: mio figlio Edoardo mi renderà nonno”

A parte lo sketch con Rudy Zerbi a Tu si Que Vales, Gerry Scotti proprio negli studi di Verissimo ha condiviso con tutto il pubblico di Canale 5 (e non solo) una notizia davvero emozionate. “Diventerò nonno” – ha detto con la voce rotta dall’emozione e gli occhi lucidi lo zio Gerry che ha poi raccontato come sono andate le cose – “mio figlio Edoardo, durante il lockdown, ha fatto con sua moglie quello che probabilmente hanno fatto molti italiani: ha cercato e voluto un figlio”. L’annuncio gli è arrivato poco dopo la fine del lockown: “con mio figlio ci siamo trovati ai giardini a Milano e lui mi è venuto incontro con uno strano pacchettino che conteneva un ciuccio. Sono molto felice per loro. Ho solo un cruccio però. Io, figlio unico, ho fatto un figlio unico. Ora mi aspetto dei nipotini multipli. Ne vorrei altri due, però deve essere d’accordo anche la moglie di Edoardo”. Non solo, lo zio Gerry ha anche rivelato il sesso del nipote: “sarà una femminuccia”, ma al momento non è ancora dato sapere il nome della bimba. Una cosa è certa: Gerry sarà un nonno tuttofare per la sua nipotina “mi rimbambirò anch’io come ho visto rimbambirsi i miei amici quando hanno vissuto questa esperienza”.



