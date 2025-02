Gerry Scotti co-conduttore al Festival di Sanremo 2025: lo ‘zio’ più amato dagli italiani pronto per il ‘debutto’

Gerry Scotti scalpita per il suo ‘debutto’ a Sanremo 2025, un sogno che realizza dopo averlo accarezzato già in passato. Nessun paletto da parte di Mediaset, nessun cachet richiesta dal presentatore per “dare una mano a Carlo Conti” e portare a compimento un desiderio che come showman coltivava da tempo. “Non è mai troppo tardi nella vita”, ha detto lo storico conduttore e presentatore di Mediaset, che per la prima volta nella sua lunga e onorata carriera sale sul palco dell’Ariston.

“Era da tempo che lo dicevo e mi chiedevo chissà che quanto compirò settant’anni non me lo chiedano davvero. Ed è successo”, la soddisfazione di Gerry Scotti. Il conduttore apre le danze della kermesse assieme al padrone di casa Carlo Conti, nella serata inaugurale del Festival di Sanremo 2025. Un evento che di fatto catalizza l’attenzione di tutto il paese, per una settimana.

Gerry Scotti a Sanremo 2025, finalmente il sogno diventa realtà: “Nei primi anni della mia vita…”

In una intervista rilasciata al Corriere della Sera, parlando appunto della sua partecipazione al Festival di Sanremo 2025 nella prima serata, Gerry Scotti ha ammesso di aver realizzato un sogno. C’è probabilmente ancora più gusto e soddisfazione, avendo sfiorato la partecipazione al Festival più volte negli scorsi anni. Si era infatti vociferato che anche Amadeus lo avesse corteggiato in passato, ma per un motivo o per l’altro il suo approdo a Sanremo non si è mai concretizzato.

Oggi il sogno diventa realtà e questa sera, martedì 11 febbraio, ‘zio Gerry’ farà da apripista. “Sanremo è la mamma e il papà nei primi anni della mia vita, le serate con gli amici, l’appuntamento da non perdere. Almeno la prima e l’ultima serata sono sempre state una costante”.