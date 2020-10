Gerry Scotti, sorpresa a Chi vuol essere milionario/ Proposta di matrimonio e…

Proposta di matrimonio in diretta a Chi vuol essere milionario? Durante la puntata del 1° ottobre, la concorrente Zafiirah Mamudale è tornata in studio per rispondere alla domanda da 70mila euro. “Un uomo che osi sprecare una sola ora della sua vita non ha ancora scoperto il vero valore della vita stessa. A chi è attribuita questa frase?”. E’ questa la domanda che le ha fatto Gerry Scotti a cui, però, la giovane non ha saputo rispondere. La concorrente ha risposto “Henry Ford” invece che Charles Darwin. Pur avendo sbagliato, ha portato a casa 10mila euro e, soprattutto, ha ricevuto una seconda proposta di matrimonio da parte del fidanzato. La coppia, infatti, si sposerà nel 2021 e, nonostante sia stato già tutto stabilito, il fidanzato di Zafiirah ha deciso di sorprenderla facendole di nuovo la proposta.

LA PROPOSTA DI MATRIMONIO A CHI VUOL ESSERE MILIONARIO

Dopo aver salutato Zafiirah Mamudale, Gerry Scotti ha chiamato accanto a sè il fidanzato della concorrente. “Adesso seguite lui perchè le sorprese non finiscono. C’è una sorpresa grande, grande”, ha detto il conduttore. “Ho sempre desiderato stare con te e so che la posticipazione del nostro matrimonio è stato un duro colpo, ma io sono fiero di te e proprio perchè sono qui, davanti a tutti, che voglio rinnovare la mia proposta di matrimonio nei tuoi confronti“, ha detto il ragazzo prima d’inginocchiarsi davanti alla fidanzata. “Mi vuoi sposare?”, ha chiesto il ragazzo alla fidanzata mostrandole l’anello. Il dolce momento si è concluso con un sì, un bacio e un Gerry Scotti emozionato.





