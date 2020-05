GERRY SCOTTI SPACCA TUTTO A SANTO DOMINGO/ “Striscia” scopre un misterioso video

Pubblicità

Striscia la Notizia lancia un video misterioso di Gerry Scotti. Il conduttore Mediaset, che è anche uno dei volti di punta nelle rotazioni alla conduzione del tg satirico, è stato mostrato in un video girato a Santo Domingo e datato 20 anni fa, dunque nel 2000, quando Gerry era comunque già da tempo uno dei volti più familiari della televisione italiana. Ma di familiare c’è ben poco nel video mostrato da “Striscia”. Gerry perde la pazienza con gli animatori sul palco, in particolare con uno al quale grida: “Ma chi sei???“, quindi dà in escandescenze arrivando a rompere tutto sul palco, lanciando oggetti con grande veemenza e urlando. Un video sorprendente che lascia basiti anche gli animatori sul palco del villaggio a Santo Domingo dove si è svolta la scena. “E’ impazzito“, dicono vedendo Gerry continuare a lanciare oggetti e sfasciare letteralmente tutto, arrivando anche a brandire una sbarra di legno e minacciando di colpire chi si trova a tiro.

GERRY SCOTTI, SCATTO D’IRA O TUTTO DA COPIONE?

Una scena talmente inverosimile che appunto viene il dubbio che sia vera o meno. Trovandosi sul palco di un villaggio vacanze, potrebbe in realtà trattarsi di uno show e la performance di Gerry potrebbe essere dunque “concordata“, per quanto davvero realistica. In caso contrario, difficile capire cosa possa aver fatto perdere la testa al sempre posato conduttore di “Chi vuol essere miliardario” e molti altri programmi per famiglie. E a proposito di uno degli show più famosi condotti da Gerry Scotti, Striscia la Notizia si lascia andare ad una battuta: “Questa è stata un’anteprima di Chi vuol essere milionario – scherza Michelle Hunziker fuoricampo -, sì, per pagare tutti i danni!“. La furia di Gerry è davvero sorprendente e il volto non tradisce sorrisi che potrebbero scappare in una recita: in ogni caso uno degli animatori nel fuggi fuggi generale si becca anche un sonoro calcio nel sedere: vero o finto, quello è stato sicuramente assestato con vigore.



