La Rai teme Gerry Scotti, Affari Tuoi parte prima: "Sta per scoppiare la guerra con La ruota della fortuna"

Sta per alzarsi il sipario sulla nuova stagione di casa Mediaset, che vedrà opposti come da tradizione Canale Cinque e Rai. Gerry Scotti sarà ancora una volta padrone di casa de La ruota della fortuna, mentre Affari Tuoi riaprirà i battenti con Stefano De Martino alla conduzione. Come da tradizione il gioco dei pacchi andrà in onda dopo il TG1 e prima degli show di serata, dalle fiction ai vari programmi in ripartenza, da Tale e Quale Show a The Voice. Insomma, tante novità e colpi di scena in arrivo e una sfida che vedrà due mostri sacri della tv, il conduttore del passato e di oggi Gerry Scotti, e quello del presente e del futuro Stefano De Martino.

Come sottolinea anche Repubblica, i due daranno vita a uno scontro di fuoco con i rispettivi programmi e non a caso la tv di stato ha deciso di ridare posto in anticipo: “Terrore in casa Rai, tra ruote e pacchi la grande sfida dell’autunno” si legge a riguardo. Insomma, è tutto pronto per l’inizio della nuova stagione con due grandi classici della tv pronti a darsi battaglia.

Quando riparte Affari Tuoi

Come fortemente voluto in casa Rai, Affari Tuoi partirà in anticipo rispetto al previsto per dare fin da subito filo da torcere a Gerry Scotti e La ruota della fortuna, che per tutta l’estate hanno raccolto numeri importanti, forti anche del fatto che mancasse un vero dirimpettaio, che presto si concretizzerà in Stefano De Martino.

E per questo il secondo anno consecutivo di Stefano De Martino alla conduzione di Affari Tuoi prenderà il via a partire da martedì 2 settembre 2025, come sempre alle 20.35, dopo il TG1 e Cinque Minuti. E troverà già La ruota della fortuna sulla sedia di chi ti attende al varco.

