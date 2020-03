Gerry Scotti: “Striscia? Impressionante condurre senza pubblico”/ “A casa…”

Gerry Scotti, ai microfoni della trasmissione Un Giorno da Pecora, in onda su Rai Radio1, racconta come sta affrontando il periodo di quarantena per l’emergenza coronavirus. Come tutti gli italiani, anche il famoso conduttore trascorre le sue giornate in casa uscendo solo per raggiungenre Cologno Monzese per condurre Striscia la Notizia insieme a Michelle Hunziker che è il suo unico contatto, anche se a due metri di distanza. “Sto chiuso in casa come tutti, ad una certa ora esco, imbacuccato, arrivo a Cologno, mi provano la febbre, mi accompagnano degli uomini con le mascherine e tutto il resto e mi portano in una stanza, che è stata disinfestata. Mi cambio, ed entro in scena. L’unico contatto, a due metri di distanza, è Michelle Hunziker”, ha spiegato il conduttore. A differenza di molti suoi colleghi, al momento senza i propri programmi sospesi da Mediaset, Scotti sta continuando a lavorare anche se ammette che condurre Striscia la Notizia senza pubblico non è la stessa cosa. “E’ impressionante, specie per me che faccio dell’umore del momento la caratteristica dell’andare in onda. Ora è impressionante, ci guardiamo in faccia, io e i tecnica da lontano e i tre cameraman in fondo. Certo ci sono cose ben più dure in questo momento, è chiaro, ma lasciatemi dire che è impressionante”, aggiunge.

GERRY SCOTTI: “INGRASSATO PER LA QUARANTENA? NO”

Come trascorre le giornate a casa Gerry Scotti? In compagnia della famiglia. “Ho riscoperto il piacere dei giochi da tavola. L’ultima partita che l’ho fatta ieri a Trivial e ho perso, nonostante la premessa fosse che le avrei dovute sapere tutte”, racconta. Stando a casa e non avendo molte possibilità di allenarsi, molti italiani svelano di aver messo su già qualche chilo in questi primi giorni di quarantena. Tra questi, però, non c’è Gerry Scotti che ha deciso di anticipare di qualche giorno un fioretto che è solito fare ogni anno. “No. Tutti gli anni io faccio un fioretto, a cavallo di maggio, per una mia devozione nei confronti della Madonna. Prendo una cosa che mi piace e la tolgo. Quest’anno mi sembrava il caso di anticipare e quindi in questi quindici giorni ho deciso di prendere una piega vegetariana: sto provando a non mangiare carne”, ha spiegato.



