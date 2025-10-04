Gerry Scotti potrebbe davvero fare ritorno a Tu si que vales? I fan lanciano l'appello e sperano che possa fare ritorno almeno come ospite

Tu si que vales 2025 ha esordito con una grande novità: l’assenza di Gerry Scotti. Per anni tra i giudici del programma di Canale 5, il conduttore ha lasciato la sua poltrona al collega Paolo Bonolis, che ha iniziato col botto, tra esilaranti esibizioni, freddure e giudizi ponderati. Eppure, per molti telespettatori non basta. Sui social, i fan di Gerry Scotti si sono scatenati, dicendosi delusi dalla mancanza del conduttore, e ammettendo che ora, Tu sì que vales, non è più lo stesso.

“Senza lo zio Gerry non è la stessa cosa… la sua sensibilità ogni volta sincera emozionava tutti… gli altri bravi ma lui è the King”: questo è solo uno dei tanti commenti che si possono leggere sotto i vari video postati sulla pagina Instagram dedicata allo show del sabato sera di Canale 5. Molti di questi commenti fanno una richiesta ben precisa: che Gerry torni alla sua poltrona.

Gerry Scotti potrebbe tornare a Tu sì que vales ma in una ‘nuova veste’: l’appello dei fan del conduttore

A chi si chiede perché Gerry Scotti non è più a Tu si que vales, ricordiamo che il conduttore ha svelato di aver lasciato per una sua scelta: “Mi hanno chiamato per tantissimi progetti e sento il bisogno di dedicare più tempo alla mia estate, alla salute, ai miei nipoti”, ha spiegato l’ex giudice, che è stato finora impegnatissimo con La Ruota della Fortuna.

L’appello del pubblico, però, è forte: Gerry Scotti deve tornare, e non è detto che non accada davvero. C’è chi ha infatti notato che il nuovo format di Tu sì que vales prevede la presenza di vari ospiti sul palco. Da qui l’idea che Scotti possa tornare anche solo come ospite, per dare il suo saluto anche a questa edizione. Per i prossimi anni, invece, tutto è da vedere.

