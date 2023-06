Gerry Scotti, tutta la verità su Fedez “non c’è stato alcun litigio”/ “Sono un suo grande estimatore”

Fedez e Gerry Scotti, il botta e risposta a distanza negli ultimi giorni

Negli ultimi giorni è andato in scena un botta e risposta a distanza tra Fedez e Gerry Scotti. Tutto è nato da una frecciatina social del conduttore Mediaset, che su TikTok ha ironizzato sulla recente rottura tra il rapper e Luis Sal alla conduzione del loro podcast: “Brutto da dirsi, ma questo è ciò che rimane del ‘muschio selvaggio’. Noi tentiamo di annaffiarlo tutti i giorni, ma se ne sta andando“. Il siparietto ha provocato la pronta risposta di Fedez, che in una nuova puntata del podcast si è così rivolto al conduttore, che intervistò in una vecchia puntata: “Amico, ma cosa ti abbiamo fatto?”.

Enrico Silvestrin spara a zero su Fedez e Love Mi/ "Stammer*a andrebbe nascosta, disagiati senza cultura"

E ha aggiunto: “Caro amico Gerry Scotti, da quando sei venuto a Muschio Selvaggio, io non so perché, ci continui ad insultare”. Ricordando quell’intervista, ammette: “È venuto qua, abbiamo fatto una puntata bellissima e io ho azzardato a dire che non sapevo chi fosse Strehler, ha fatto un’intervista dove io dicevo che ero un ignorante. Eppure, quel giorno, le ricerche su Strehler subirono un’impennata su Google, quindi in qualche modo ho contribuito a divulgare il nome di Strehler”.

Fedez e Giulia Stabile, gag social prima di Love Mi 2023/ "Devo tenerla a debita distanza perché..."

Gerry Scotti chiarisce: “Nessun litigio con Fedez, sono un suo grande estimatore“

Ora, però, ci ha pensato lo stesso Gerry Scotti a smorzare ogni polemica, spiegando in un’intervista a TvBlog di non aver avuto alcun litigio con Fedez: “L’ho visto il video, anche se avevo altre cose da fare. Mi sono sentito con Fedez ieri sera e volevo tranquillizzare tutto il mondo in fibrillazione per questo presunto litigio con Fedez: non esiste. Sono un suo grande estimatore come artista e cantante, grande ammiratore di Fedez come imprenditore e protagonista del web e sono sinceramente addolorato perché la formula di Muschio Selvaggio è una delle più azzeccate in circolazione. Non vedo l’ora che mi richiami, lo farà tra un concerto e l’altro e io ci andrò. Non c’è stato alcun litigio con lui“.

Fedez, problemi tecnici a Love Mi 2023/ Imbarazzo sul palco, poi le critiche del web: "Canta malissimo!"

Gerry Scotti ribadisce che non c’è stato alcun dissapore con Fedez, ricordando anche il momento in cui il rapper ammise di non conoscere Strehler: “Io non commento le cose che faccio. Alcuni commentatori hanno cavalcato l’onda di quel fraintendimento, cioè di quel momento in cui Fedez ha detto di non conoscere Strehler. Altri hanno parlato, non io. Io, come nel mio stile, non ho detto nulla né in diretta né dopo“. Infine, ammette ironicamente: “Presto mi rivedrete ospite di Muschio Selvaggio. E spero lui si prepari su vita, morte, miracoli e opere di Giorgio Strehler“.











© RIPRODUZIONE RISERVATA