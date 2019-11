GERRY SCOTTI/ “Una volta ho vinto 47mila euro al mio stesso quiz…” (Verissimo)

Gerry Scotti torna a Verissimo per parlare del suo nuovo quiz, Conto alla rovescia, in onda su Canale 5 a partire da lunedì 18 novembre. È da 30 anni che Scotti lavora… coi giochi, e sono 4.452 le puntate al suo attivo. Di mezzo, oltre al game show, ci sono Tú sí que vales e il recente invito di Adriano Celentano a prendere parte alla prima di Adrian Live – Questa è la storia…. “Tú sí que vales“, confida il conduttore a Tv Sorrisi e Canzoni, “di anno in anno continua a essere una piacevole conferma. Nella tv generalista, dove ormai gli ascolti importanti li fanno solo i grandi eventi, i numeri che facciamo ogni settimana con questo talent sono un vero miracolo. E la cosa più miracolosa è che noi giurati non abbiamo un copione. Non sappiamo nulla di quello che vedremo. In quanto a Celentano, incontrarlo è stata una delle emozioni più forti della mia vita, lui è stato di una gentilezza e una genuinità incredibili. Mi ha detto che guarda Caduta libera: ‘Quel gioco con tutti quei buchi…’ (le botole!)”.

Gerry Scotti: Caduta libera lascia spazio a Conto alla rovescia

Che dire a proposito del suo Caduta libera, che ha abbandonato per lasciar spazio ai nuovi impegni? “‘Abbandonare’ è il verbo sbagliato”, assicura Gerry Scotti nell’intervista. “C’era la necessità di avere un altro ‘format’ da provare in un periodo con tanti spettatori. L’estate spesso non è la stagione migliore, c’è distrazione, le novità possono venir scambiate per allegri giochini estivi”. Il motivo per cui cambia rotta è molto semplice: “Come nella Formula 1 o nei campionati di calcio bisogna dare un periodo di stop, di ferma, per mettere a posto alcune cose, cambiare qualche meccanismo, trovare nuovi concorrenti. Ma dopo Avanti un altro! di Paolo Bonolis, torneremo con Caduta libera e festeggeremo le mille puntate“. L’ultima registrata, infatti, è stata la numero 800.

Gerry Scotti sul funzionamento del nuovo format

Conto alla rovescia è un format tutto italiano. Gerry Scotti e i suoi ci pensavano da un anno: “Lo abbiamo elaborato, studiato, ce l’avevamo nel cassetto”. L’obiettivo era trovare un’atmosfera assolutamente diversa: “Caduta libera – spiega Scotti – è un grande luna park, pieno di luci, risate, chiasso, effetti speciali con le botole, è una specie di varietà. Questo Conto alla rovescia è un’elegantissima bomboniera, un salotto tra amici, dallo scorrere del tempo al montepremi, tutto è davanti agli occhi del pubblico. È più gioco, più quiz”. Come si può capire dal titolo, il meccanismo alla base del gioco è legato proprio al tempo che scorre. Bisogna dare le risposte prima che i secondi finiscano, facendo perdere così il montepremi accumulato. “Nelle prove – svela – anche io ho fatto il concorrente e sono lieto di comunicare che una volta sono arrivato al gioco finale vincendo 47 mila euro! Che non mi verranno dati…”.



