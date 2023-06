Gessica Lattuca, indagato fratello Enzo/ “Non ho paura, purché si arrivi a verità”

Svolta inaspettata nel caso della scomparsa della 28enne Gessica Lattuca, le cui tracce si sono perse a Favara, in provincia ad Agrigento. Il fratello Enzo risulta infatti indagato per omicidio aggravato e occultamento di cadavere. Come si apprende dalla trasmissione La Vita in Diretta, l’iscrizione dell’uomo nel registro degli indagati risale in realtà nel 2018, ma la notifica è arrivata soltanto di recente, dando una svolta imprevista in quanto il fratello era considerato come persona offesa.

Kata scomparsa a Firenze, unica testimone è una bimba/ Mamma: "ho paura per lei"

Il fratello di Gessica Lattuca è stato raggiunto dagli inviati de La Vita in Diretta, ai cui microfoni confessa di aver reagito “malissimo” alla notizia della sua nuova condizione di indagato. Tuttavia, ha ribadito che “è giusto che la procura vada avanti e non molli la situazione, Gessica si deve trovare, devono andare avanti a 360 gradi perché mia sorella è cinque anni che manca”. Spiega con determinazione che “se indagano anche me va bene, purché vadano avanti. La procura fa il suo lavoro e sono contento così, o indagano me o indagano qualcun altro a me non interessa, perché mia sorella manca a me e ai miei nipotini”. In merito alle indagini precisa che “né la procura né i carabinieri sono più tornati a casa mia. Posso garantire che il sangue di mia sorella qua non c’è, poi lo stabiliranno i ris e i carabinieri”.

Sibora Gagani, madre: "L'ha uccisa, fate giustizia"/ "Romeo un mostro, come Impagantiello"

Gessica Lattuca, indagato fratello Enzo per scomparsa: “c’è omertà”

Enzo, fratello di Gessica Lattuca, indagato per la scomparsa e il presunto omicidio della sorella. “Io non ho paura – dichiara l’uomo a La Vita in Diretta – Su questa cosa c’è omertà e se le hanno fatto del male c’è un carnefice, neanche un animale perché gli animali non fanno così, deve essere uno schifo di persona e spero che la procura lo becchi”. L’uomo ha inoltre risposto a tutte le domande, negando ogni accusa e ha fornito elementi utili per le indagini, che stano ricominciando daccapo.

21enne tenta di rapire bimbo a Milano/ "Scherzavo", poi aggredisce pubblici ufficiali

Ma quale sarebbe il ruolo di quest’uomo nel caso? Come si apprende da La Vita in Diretta, secondo le ricostruzioni degli inquirenti alla base del presunto omicidio potrebbe esserci una presunta lite violenta tra Gessica Lattuca e il fratello Enzo, forse anche dovuta o alimentata dal fatto che lei avrebbe bevuto. In seguito, poi, qualcuno potrebbe aver aiutato a portare via il corpo. L’uomo ha negato con forza ogni accusa, ribadendo però la volontà che le indagini non si fermino fin ad arrivare alla verità.











© RIPRODUZIONE RISERVATA