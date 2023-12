Gessica Notaro: “Comportamenti inaccettabili…”/ L’attacco a Massimiliano Varrese di Grande fratello 2023

Grande fratello 2023, Gessica Notaro difende Beatrice Luzzi: il caso Massimiliano Varrese

Gessica Notaro rompe il silenzio sul Grande Fratello 2023 corrente, schierandosi dalla parte di Beatrice Luzzi e contro Massimiliano Varrese rispetto alla competizione in corso nella Casa dei nip & vip. Nell’attesa per la nuova puntata di Grande fratello 2023, prevista nella prima serata TV e streaming sulle reti Mediaset di sabato, sotto la condizione di Alfonso Signorini, l’influencer dal viso sfregiato per mano di un amore tossico prende le difese di Beatrice Luzzi, rispetto ai continui attacchi avversi del coinquilino nella Casa più spiata d’Italia, Massimiliano Varrese.

Cecilia Rodriguez: "É sempre più dura..."/ La confessione sul Natale amaro

“Nel periodo storico che stiamo vivendo di femminicidi secondo voi è normale far andare in onda questa persona? -rilascia Gessica Notaro, tra le dichiarazioni riprese in un intervento mediatico che é ora virale sui social, dopo che si é riaccesa la forte competizione tra gli attori Luzzi e Varrese al Grande Fratello 2023-… Ma la pulizia di cosa? Solo per aver lasciato a

casa degli influencer? È veramente deplorevole”. Parole, quest’ultime che vedono Gessica Notaro, non troppo sibillinamente, tacciare la produzione del reality di concedere a Varrese la possibilità di attaccare nel suo modus operandi a sfondo di violenza, la coinquilina vip.

Marco Maddaloni: "Mia moglie Romina? Un colpo di fulmine"/ "Uscivo da una storia di 5 anni e..."

L’attacco si estende alla produzione del reality

“Beatrice parlava e lui faceva i balletti -fa sapere poi Gessica Notaro nel suo intervento di denuncia su Instagram, anche a fronte della scorsa puntata di lunedì dove l’attrice é finita tra i nominati al televoto- credo si abbia sottovalutato la questione e poi le vittime sono portate a giustificare perché sembrano cose non troppo gravi e ci si ride su… ma é sbagliato e si alza sempre più la asticella… non sono nessuna a dire mandatelo via”. Mentre l’opinione dell’occhio pubblico di Grande fratello 2023 si divide sulla competizione nella Casa e c’é chi invoca la squalifica dal gioco per lui, Gessica Notaro spezza una lancia in favore di Beatrice, contro Varrese: “certe condotte non sono da giustificare e non sono normali…gli si é data persino l’immunità dalla nomination- quindi la bordata al Grande Fratello 2023-…si é rinforzata positivamente una condotta sbagliata “.











© RIPRODUZIONE RISERVATA