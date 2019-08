Gessica Notaro, crisi dopo Ballando/ “Ora riparto da me con un nuovo partner di…”

Gessica Notaro dopo Ballando con le stelle, ha riscoperto la sua grande passione per la danza. Il suo nome, proprio di recente era stato anche accostato allo “scandalo” Oradei-Kinnunen, parlando di una ipotetica relazione passionale tra Stefano e l’aspirante cantante, lontani dai riflettori del programma. Secondo il settimanale Oggi: “I soliti ben informati sostengono che al Foro Italico, a partire da Milly Carlucci, tutti sapessero. Si preferì, dicono, però far cadere un fitto silenzio sulla faccenda a tutela dell’immagine della Notaro, simbolo nazionale della battaglia contro la violenza sulle donne”. Gessica Notaro, non ha proferito parola sulla questione, rimanendo in disparte. Di recente, è stata anche chiamata in causa Milly Carlucci, padrona di casa dello show che, anche questa volta, non ha aggiunto nessuna informazione alla questione, specificando di non volersi occupare di gossip. E così, mentre Gessica proprio ieri ha passato una serata in compagnia di Simona Ventura e la sua dolce metà, stamattina ha annunciato grandi novità attraverso le Instagram Stories.

Gessica Notaro, dopo Ballando con le stelle il nuovo partner di ballo

“Chi è stato attento alle mie Stories avrà capito che ho un po’ di novità da raccontarvi, ma ce n’è una di cui vado molto fiera che vorrei raccontarvi adesso. – esordisce Gessica Notaro – voi sapete che da quando ho fatto Ballando con le Stelle ho scoperto questa passione per le danze latino-americane che poi non ho più lasciato”. La cantante ha raccontato inoltre di avere passato un periodo molto particolare: “Non mi avete sentita per un po’… ora mi sono un po’ ripresa ed ho deciso di prendermi nuovamente cura di me, perché è giusto così. E quindi ho iniziato poco tempo fa a cercare il mio nuovo partner di ballo. È stato un lavoro difficile perché non riuscivo a trovare una persona giusta, adatta a me”, ha continuato. La Notaro ha proseguito raccontato di volere una persona con un certo tipo di carattere: “quando lavoro non è facile tenermi testa!”. Alla fine però ce l’ha fatta dopo una lunga selezione: “Lui è semplicemente perfetto e sono contenta che abbia accettato di fare coppia con me, lui è un grande professionista e sono sicura che con questa persona crescerò davvero tantissimo e sono onorata di potervelo presentare sabato, quando avremo il nostro primo allenamento insieme e vi farò conoscere colui che mi accompagnerà in questa bellissima avventura”.

