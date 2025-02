Gessica Notaro celebra il compleanno di Javier Martinez: il dolce messaggio su Instagram

Oggi è un giorno davvero speciale per Javier Martinez che, nella Casa del Grande Fratello, festeggia 30 anni. Un compleanno certamente particolare per il pallavolista spagnolo, trascorso assieme a coloro che da ormai quasi 6 mesi sono suoi compagni di viaggio ma anche lontano dagli affetti più cari. Dall’esterno è arrivata una dedica speciale anche da Gessica Notaro, che su Instagram ha condiviso uno scatto in compagnia del suo amico e un messaggio di auguri.

“Meriti tutta questa felicità ed ancora di più, perché la Vita ti ha tolto tanto ma si è ricordata di avere un grande debito con te.. ed ora stai finalmente vivendo delle emozioni incredibili che poche persone hanno il privilegio di poter vivere nella propria Vita. Ma questo è solo l’inizio“, ha scritto la modella. In riferimento poi al percorso del concorrente nel reality, ha aggiunto: “Manca un soffio alla finale e, come ti dicevo quando sono venuta a trovarti, so che non è stato sempre facile ma sei arrivato fino a qui dimostrando la meravigliosa persona che sei ed ora, in piedi nel tuo equilibrio, hai trovato una persona meravigliosa quanto te“.

La dolcissima dedica di compleanno di Gessica Notaro per Javier Martinez prosegue con altre dichiarazioni al miele, a testimonianza della forte amicizia che li lega e del supporto che stanno dando al concorrente durante il Grande Fratello: “Noi siamo con te SEMPRE, anche da lontano, e non vediamo l’ora di riabbracciarti.. sperando ovviamente che succeda il più tardi possibile. Non so chi vincerà il Grande Fratello quest’anno, ma sappi che comunque vada.. per noi hai già vinto e siamo incredibilmente fieri di te“. E, infine, aggiunge affettuosamente: “FELIZ CUMPLEAÑOS cinghialone mio, ti voglio un’infinità di bene“.

Questa sera va in onda una nuova puntata del reality e verrà ritagliato uno spazio anche per Javier, che in occasione del suo compleanno riceverà la visita a sorpresa del fratello Juan Manuel, come emerso dalle anticipazioni. Che sia anche l’occasione per Gessica Notaro per fare il suo ingresso in Casa e riabbracciare il suo caro amico nel giorno del compleanno? La modella già lo scorso mese fu ospite in puntata per una sorpresa al gieffino; sorpresa che potrebbe replicarsi anche stasera? Lo scopriremo nella nuova diretta su Canale 5!