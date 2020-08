Gessica Notaro, estate d’amore col fidanzato Marco/ Foto: “Stringimi per sempre”

Gessica Notaro è innamoratissima. Marco, l’uomo che è al suo fianco da qualche tempo ormai, è ciò che la showgirl desiderava e colui che è riuscito a farle aprire nuovamente il suo cuore dopo quanto vissuto in passato. Gessica è radiosa e a dimostrarlo sono i tanti scatti di coppia che pubblica su Instagram e che la vedono al fianco del suo compagno. Un uomo che preferisce comunque rimanere lontano dai riflettori e che, pur apparendo con lei su Instagram, sembra non avere un suo profilo social. I due stanno trascorrendo una romantica estate insieme e proprio su Instagram la Notaro ha pubblicato uno scatto che la vede sorridente tra le sue braccia. “Vita mia, stingimi sempre tra le tue braccia, ti amo” sono solo alcuni degli hashtag che Gessica usa accanto al romantico scatto.

Gessica Notaro pazza di Marco ma sul matrimonio…

Un amore così importante quello tra Gessica e Marco che qualche tempo fa si è addirittura parlato di matrimonio. In quell’occasione, a Vieni da Me, la Notaro ha però dichiarato: “matrimonio? Ma no, mi ha regalato un bellissimo anello”. E ancora: “Magari lo faremo un domani, ma non adesso nell’immediato. Mi ha regalato un bellissimo anello, un gesto d’amore, ma abbiamo tante cose da fare. E poi gliel’ho detto – ha aggiunto la Notaro – semmai ti passasse per la testa, un brillocco”. D’altronde Gessica ha dichiarato di aver capito sin da subito che Marco fosse l’uomo della sua vita: “lui è un ragazzo molto ingenuo, come ne esistono pochi sulla faccia della terra, un’anima pura e a un certo punto gli ho fatto capire che mi piaceva.”

Visualizza questo post su Instagram Noi❤️ #amoremio #vitamia #tiamo #stringimisempretraletuebraccia #serateestive Un post condiviso da GESSICA NOTARO (@gessicanotaroreal) in data: 31 Lug 2020 alle ore 10:25 PDT





