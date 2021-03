Gessica Notaro: “Filippo Bologni è il mio cavaliere”/ “Matrimonio? C’è tempo”

Gessica Notaro è stata ospite stamane negli studi del programma “Ogni Mattina” su Tv8 e nell’occasione ha parlato della sua giovane storia d’amore con il carabiniere e campione di equitazione Filippo Bologni: “Ci siamo conosciuti nel mondo dei cavalli – ha raccontato la cantante, modella e ballerina, parlando con Adriana Volpe – è una passione che ci accomuna, lui è un carabiniere, un cavaliere, ed è un cavaliere anche nella vita, è veramente un gentiluomo, un ragazzo che viene da una famiglia molto sana, che l’ha educato molto bene, e penso che questo abbia fatto la differenza”.

Sandra Milo: “A tutti gli hater, sono viva!”/ “Augurata la morte perchè pro-vaccino”

“Nonostante la giovane età – ha proseguito – lui ha 27 anni, quattro anni in meno di me, però ha molta spina dorsale. Si sa che di solito gli uomini anche a 40 anni – ha proseguito Gessica Notaro – risultano essere sempre un filino più leggeri di noi donne, senza voler offendere necessariamente, maturano un po’ più tardi, invece in questo caso è un uomo con la ‘U’ maiuscola”.

Adinolfi vs Maneskin/ “Rivoluzionari? Hanno cancellato parolacce per l'Eurofestival”

GESSICA NOTARO: “CON FILIPPO BOLOGNI CI COMPLETIAMO”

Adriana Volpe ha quindi chiesto a Gessica Notaro se grazie a Filippo Bologni abbia ritrovato un po’ di fiducia negli uomini dopo la terribile aggressione con l’acido da parte di Edson Tavares: “Noi dobbiamo metterci in testa – ha risposto Gessica Notaro – che non dobbiamo ritrovare fiducia nelle situazioni grazie agli altri, noi dobbiamo trovare assolutamente il nostro equilibrio, appoggiarci solo su noi stesse e quando siamo in equilibrio con noi stesse allora possiamo pensare di condividere momenti di vita con altre persone, non bisogna appoggiarsi agli altri e tornare a fidarsi per merito dagli altri, deve essere una cosa che parte da noi, quando noi stiamo bene viene tutto così naturale. Il concetto qual è: quanta più paura noi abbiamo nel fidarci delle persone quanto più incontreremo persone che non si comportano bene, parte sempre tutto dal nostro atteggiamento è la legge dell’attrazione, è incredibile questa cosa”. Ancora sul suo fidanzato: “Ognuno ha il proprio equilibrio, lui è un arricchimento delle mie giornate e io un arricchimento delle sue e per questo stiamo bene insieme, ci completiamo, questo è importante”. Adriana Volpe chiede quindi se per caso vi sia in programma il matrimonio, e la Notaro replica: “No no assolutamente. A parte che siamo molto giovani, io vedo queste cose molto lontane poi stiamo insieme da poco tempo, c’è tempo. Siamo insieme da 6 mesi, ci si può amare senza pensare subito a concretizzare, non serve”.

LEGGI ANCHE:

Giulia Salemi: “Nonna ricoverata in ospedale”/ L'influencer spegne i social 48 ore

© RIPRODUZIONE RISERVATA