Gessica Notaro: “Giornata contro la violenza? Nessuna intervista”/ “Parlerò quando dall’alto qualcuno agirà”

Gessica Notaro, lo sfogo social: “Giornata contro la violenza sulle donne? Niente chiacchiere”

Oggi 25 novembre 2022 è la giornata contro la violenza sulle donne, un tema molto delicato su cui tanti si sono esposti, anche nelle ultime ore. Una voce che oggi però non si è esposta attraverso media e giornali è quella di Gessica Notaro, che la violenza l’ha subita, e anche pesantemente, sulla propria pelle, portandone tutt’oggi i segni.

FILIPPO BOLOGNI, FIDANZATO GESSICA NOTARO/ "Eravamo amici, ho fatto io primo passo"

Gessica ha deciso di spiegare il perché di questo silenzio attraverso un post pubblicato su Instagram, in cui dice basta alla retorica e chiede che invece di parlare si agisca una volta per tutte contro questa violenza sempre più dilagante. “Anche quest’anno, per il 25 novembre, ho deciso di andare contro corrente e non rilasciare alcun tipo di intervista rinunciando anche a tutte le apparizioni Tv. – ha esordito – Le chiacchiere le lascio fare a chi ha bisogno di appendersi una medaglia al petto.”

GESSICA NOTARO/ "Matrimonio con Filippo Bologni? Stiamo assieme da 2 anni, sto bene"

Gessica Notaro: “Parlerò quando dall'”alto” qualcuno di voi deciderà di prendere in mano la situazione e risolverla”

Lo sfogo di Gessica Notaro continua con un chiaro messaggio lanciato a tutte le autorità: “Io ho la chiave nelle mani per poter porre fine a questo scempio. Quando dall'”alto” qualcuno di voi deciderà di prendere in mano la situazione e risolvere sul serio questo problema, può convocarmi (anche in via ufficiosa) per scrivere un piano a tavolino senza troppi convenevoli. Solo allora parlerò chiaro. Quando volete sono qui.” Così conclude con un messaggio per tutti coloro che hanno bisogno d’aiuto: “Per il resto, come da 6 anni a questa parte, continuo a rimanere a disposizione delle persone che stanno vivendo momenti difficili ed hanno bisogno del mio aiuto. PER VOI CI SONO E CI SARO’ SEMPRE. Per tutti gli altri, NO.”

Gessica Notaro sfregiata con acido da Edson Tavares/ Aggressione, processo e condanna

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da GESSICA NOTARO (@gessicanotaroreal)













© RIPRODUZIONE RISERVATA