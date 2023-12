Gessica Notaro: “Grande Fratello? Farei molta fatica”/ “Trapianto di cornea? Ci sto pensando. Forse nel 2024”

Gessica Notaro e il trapianto di cornea

Gessica Notaro, ai microfoni di Casa Chi, il format social del settimanale Chi, si racconta affrontando vari argomenti. In collegamento insieme al suo cavallo, Gessica apre l’intervista confermando “E’ da un po’ che si parla di questo trapianto di cornea. Io ho dichiarato che forse mi sentiyo pronta ad affrontarla quest’anno, ma sono ancora un po’ indecisa perché dobbiamo decidere come procedere. In questi giorni ho visto arrivare tutti questi messaggi che mi hanno fatto molto piacere, ma la notizia è stata un po’ caricata”, spiega la Notaro.

“Quando mi è stato chiesto come va l’occhio ho detto che, a livello strutturale era stato già salvo e che a livello funzionale dovrei sottopormi ad un trapianto di cornea e che forse potrei farlo nel 2024”, aggiunge ancora Gessica che poi racconta come procede la vita matrimoniale con il marito Filippo – “Va a meraviglia nel senso che tutti mi chiedono cos’è cambiato con il matrimonio. In realtà, noi avevamo già la nostra vita collaudata. Con la fede al dito ci sentiamo ancora più uniti, ma forse non l’abbiamo ancora realizzato perché ogni tanto ci guardiamo e ci chiediamo se l’abbiamo fatto davvero”.

Gessica Notaro e il Grande Fratello

L’intervista a Casa Chi si sposta, poi, sul Grande Fratello e su un’eventuale partecipazione futura. “E’ dal 2019 che me lo chiedete ma non ce la farete mai. E’ un programmo che seguo con molto piacere perché credo che ci siano delle dinamiche reali. Non è solo un programma leggero, ma credo che quest’anno si stiano toccando temi molto importanti ma io non ci verrei perché mi autoeliminerei dopo una sola settimana perché sono una persona che vive senza filtri”, spiega.

“In un programma del genere farei molto fatica, ma come opinionista riuscirei a farei delle piccole pause anche se risulterei comunque antipatica perché sono abituata a dire tutto ciò che penso”, aggiunge ancora.

