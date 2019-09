Gessica Notaro, il suo cane è morto/ “Buona vita piccolo grande Ziggy”

Gessica Notaro ha mandato un messaggio splendido per il suo cane che è morto. La showgirl ha sottolineato su Instagram che la perdita del suo piccolo Ziggy l’ha ovviamente addolorata. Una disgrazia che è arrivata in maniera improvvisa e inaspettata visto che è stato vittima di un incidente. La ragazza ha voluto specificare che è stata assente dai social network proprio per questo motivo. Un momento particolarmente difficile dal quale auguriamo a Gessica di riprendersi. Da sempre appassionata del mondo animale sui social network ha spesso condiviso foto che la vedevano insieme ai suoi cani.

Gessica Notaro, il suo cane è morto: il messaggio su Instagram

Gessica Notaro ha salutato la morte del cane con una splendida lettera su Instagram: “Oggi se ne va quella che era una colonna portante della mia famiglia, a causa di un tragico incidente. Scusate in anticipo se non mi sentirete per un po’ di tempo, ma onestamente è stato per noi un fulmine a ciel sereno. Non ho voglia né di fare né di dire niente Solo che ci mancherà davvero moltissimo averlo qui fisicamente anche se so che il suo spirito rimarranno con noi.Buona vita mio piccolo grande Ziggy“. Il cagnolino era uno splendido esemplare di chihuahua che la ragazza ha più volte reso protagonista sui suoi social.

L’addio al cane





