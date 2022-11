GESSICA NOTARO/ “Matrimonio con Filippo Bologni? Stiamo assieme da 2 anni, sto bene”

Gessica Notaro a “Verissimo” ha parlato della proposta di matrimonio ricevuta da Filippo Bologni, dicendo: “Ha un’intelligenza fuori dal comune. Stiamo insieme da due anni, conviviamo 24 ore su 24. Ormai è come se fossimo insieme da 5-6 anni e abbiamo sempre qualcosa di cui parlare. Ci divertiamo moltissimo, quando superiamo le difficoltà ci compensiamo e uno aiuta l’altra, siamo molto in equilibrio”.

FILIPPO BOLOGNI, FIDANZATO GESSICA NOTARO/ "Eravamo amici, ho fatto io primo passo"

Successivamente, Gessica Notaro ha aggiunto: “Lui ha trovato il coraggio di superare l’amicizia che c’era tra noi, io negavo a me stessa quel sentimento. Filippo però era così deciso e mi sono arresa: ne è valsa la pena. Oggi sto bene, sono felice e penso che si veda. È così che si dovrebbe vivere la vita: inseguendo la felicità, sempre e comunque”. (aggiornamento di Alessandro Nidi)

Gessica Notaro sfregiata con acido da Edson Tavares/ Aggressione, processo e condanna

Gessica Notaro: “Filippo Bologni Ti amo follemente e non vedo l’ora di diventare tua moglie”

Gessica Notaro si racconta a cuore aperto a Verissimo con il fidanzato e futuro marito Filippo Bologni. La cantante e personaggio televisivo è pronta a pronunciare il lieto si al compagno Filippo Bologni che, lo scorso 6 novembre, ha chiesto la sua mano poco prima sul Campo della Coppa del mondo a Fieracavalli. Una grande emozione per la ex Miss Romagna 2007 che dopo aver detto il suo si ha scritto sui social: “le ultime 24 ore sono state le più felici della mia vita. Entro nel mio campo preferito. Entro convinta di fare un’intervista come tante, fino al momento in cui guardo negli occhi lo speaker e capisco dal suo sguardo che stava per succedere qualcosa diverso dal solito. Questa volta era Filippo a porre una domanda a me, la domanda più bella della nostra vita. La sensazione è stata proprio quella a metà tra le farfalle allo stomaco e il cuore in gola”.

Gessica Notaro e Filippo Bologni si sposano/ Video proposta prima del salto a cavallo

Non solo, la Notaro parlando proprio della proposta ha aggiunto: “chi mi conosce sa che non ho mai versato una lacrima in pubblico, ma questa volta ero troppo felice per riuscire a trattenermi. Ho smesso di piangere poco fa. Oggi non riusciamo a parlare di altro, siamo ancora incantati dall’emozione e ci stiamo godendo questo momento fino in fondo. Grazie Filippo per avermi resa la ragazza più felice della terra! Ti amo follemente e non vedo l’ora di diventare tua moglie!”.

Gessica Notaro, chi è la ex Miss Romagna 2007

Ma chi è Gessica Notaro? Conosciuta per la bruttissima violenza subita dall’ex fidanzato che le ha sfregiato il volto con l’acido, Gessica è nata il 27 dicembre del 1989 sotto il segno del Capricorno a Rimini. A soli 17 anni la sua bellezza si fa notare dal grande pubblico visto che partecipa al concorso di bellezza di Miss Italia con la fascia di Miss Romagna. Non è la Miss eletta, ma si fa comunque notare cominciando una carriera nel mondo dello spettacolo partecipando a diversi programmi televisivi come “Quelli che il calcio” e “Ciao Darwin”.

Non solo televisione nella sua vita, visto che Gessica ha dedicato la sua vita anche alla sua grandissima passione per gli animali diventando addestratrice di delfini al Delfinario di Rimini. Riguardo quel lavoro disse: “uno dei lavori più belli al mondo”. Successivamente si è dedicata anche alla musica grazie all’incontro con il produttore Mauro Catalini. Nel 2016 esce il primo singolo “Mello” e successivamente una cover di Adele. La Notaro ha anche suonato nel gruppo Del Barrio e, nel 2017, ha inciso l’album Gracias a la vida, un inno alla sua voglia di vivere. Infine nel 2018 è tra i concorrenti di Ballando con le Stelle.

