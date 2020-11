Gessica Notaro/ La sentenza che potrebbe cambiarle la vita (Live Non è la D’Urso)

Gessica Notaro sarà ospite quest’oggi a Live Non è la D’Urso, su Canale 5, proprio alla vigilia di una giornata per lei molto importante. Domani, lunedì 16 novembre, si svolgerà di fronte alla Suprema Corte l’udienza in Cassazione per il suo ex fidanzato Edson Tavares, a processo per aver perseguitato e sfregiato con l’acido la ragazza, suo malgrado divenuta l’emblema della violenza sulle donne italiane. Miss Romagna 2007 ha infatti ricevuto numerosissime richieste d’aiuto negli ultimi anni, tanto che ha scelto di aprire una casella di posta elettronica (labendabrillante@gmail.com) per raccogliere tutte le loro storie, filtrare i messaggi e indirizzare le persone, consigliando loro i passi più opportuni da muovere. Questa sera, davanti a Barbara D’Urso, Gessica Notaro ripercorrerà ancora una volta le tappe che l’hanno condotta alla situazione odierna e probabilmente confiderà le sue sensazioni relative all’esito dell’udienza in programma l’indomani, con l’auspicio di poter porre finalmente la parola “fine” in calce a una storia dolorosa.

GESSICA NOTARO E LA PROBABILE INAMMISSIBILITÀ DEL RICORSO DI TAVARES

I giudici di secondo grado che si sono occupati del caso di Gessica Notaro hanno definito in sentenza l’agguato organizzato ai suoi danni il 10 gennaio 2017 dall’ex compagno Edson Tavares la “plastica rappresentazione di una meditata, ferma volontà di punire per sempre la vittima privandola non solo della sua speciale bellezza, ma della sua stessa identità, così da cancellarla agli occhi di chiunque, non potendola ‘possedere’ egli stesso”. Peraltro, come riportato dall’ANSA, quella sentenza aveva anche confermato l’espulsione a fine pena e i risarcimenti alle parti civili, cioé Gessica, difesa dagli avvocati Fiorenzo e Alberto Alessi e l’associazione Butterfly, che si batte contro la violenza sulle donne, rappresentata dall’avvocato Elena Fabbri. Per questa ragione, la Procura generale della Cassazione chiede di dichiarare inammissibile il ricorso del 32enne di origine capoverdiana, che attualmente si trova in carcere, dopo la condanna in Appello a 15 anni, 5 mesi e 20 giorni. Fra poche ore arriverà il verdetto, dopo una serie di rinvii precedenti legati alla pandemia di Coronavirus.

GESSICA NOTARO: STORIA DI UN AMORE SBAGLIATO

Gessica Notaro e il suo futuro aggressore, Edson Tavares, si erano conosciuti sul posto di lavoro, all’acquario di Rimini e subito fra loro era scoppiata la passione. Tuttavia, ben presto il capoverdiano mostrò di possedere un’indole violenta, che indusse la ragazza a lasciarlo e a denunciarlo. Questo, tuttavia, non è bastato a proteggerla dalla follia del giovane, che quasi quattro anni fa l’ha sfregiata con l’acido. In un intervento pubblico in Piemonte, più precisamente a Carrù, Gessica Notaro dichiarò che “non è stato semplice superare lo shock dell’aggressione, perché l’adrenalina e l’istinto di sopravvivenza inizialmente giocano un ruolo primario, ma quando esci dall’ospedale ti ritrovi sola con il tuo problema davanti allo specchio. In futuro, però, vorrei che si lavorasse sull’omicidio d’identità, sulla rimozione del rito abbreviato e sulla prevenzione”. Oggi Gessica vive una bellissima storia d’amore con il suo Marco e spesso i due compaiono insieme nelle fotografie pubblicate sui social network. L’augurio è che possano essere per sempre felici e sereni insieme, soprattutto l’ex Miss Romagna: se lo merita.



