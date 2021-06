GESSICA NOTARO/ “Continuerò ad aiutare chi ha bisogno ma devo chiudere il cerchio”

Gessica Notaro per la prima volta a Domenica In, ospite di Mara Venier: “Sono molto bambina dentro”, ha commentato. La vita con lei è stata molto dura ma alla fine l’ha accettata così com’era: “Credo che sia tutto disegnato, quindi va bene così”. Tanti i dolori nella sua vita, dalle perdite del padre e del fratello all’arrivo di quello che credeva essere amore, quello per Tavares. “L’abbiamo capito molto tardi”, ha aggiunto. Dopo aver parlato della conoscenza di Edson Tavares, ha ribadito alle donne come quanto accaduto a lei può succedere anche alle donne forti ed adulte ma fragili. Perché ha deciso di scrivere la sua storia nel suo libro? “Tutte le donne e non solo vittime di violenza che si rivolgono a me per avere aiuto, alcuni lo fanno attraverso i media che qualche volta omettono dei passaggi per queste persone fondamentali”, ha replicato, “io ho deciso di scrivere questo libro per non tralasciare più nulla, c’è tutto, dall’inizio alla fine”. Per lei è stato un grande lavoro di introspezione che l’ha aiutata a chiudere un cerchio.

“Io continuerò ad aiutare chi ha bisogno però devo lasciarmi alle spalle questa vicenda e questo è stato un ottimo modo per riuscirci”, ha spiegato. (Aggiornamento di Emanuela Longo)

Gessica Notaro a Domenica In

C’è anche Gessica Notaro tra gli ospiti della puntata di oggi di Domenica In. Mara Venier accoglie nel suo studio l’ex miss, decisa a raccontare la sua nuova vita, dopo i tanti interventi subiti a seguito della terribile aggressione con l’acido che le sfigurò il volto il 10 gennaio del 2017. In quella notte d’inverno, nella periferia di Rimini, Gessica sta rientrando a casa dalla mamma dopo un’uscita a cena con il fidanzato.

Qualcuno, però, a pochi passi dall’abitazione le si avvicina: è il suo ex Edson Tavares, detto Eddy, ex bodyguard dal carattere iracondo. Ha tra le mani una bottiglia: al suo interno dell’acido che scaraventerà addosso a Gessica Notaro. La ragazza, istintivamente, rincorre l’uomo, originario di Capo Verde, per pochi metri: poi l’acido che le scava il volto ha la meglio, il bruciore prende il sopravvento sul resto, le urla verso la mamma perché “Eddy mi ha tirato l’acido!“.

Gessica Notaro, lo sfregio con l’acido dell’ex fidanzato e la rinascita

Il giorno che Edson Tavares ha scelto per sfregiare Gessica non è casuale. Proprio il 10 gennaio di qualche anno prima, infatti, il fratello della ragazza si era tolto la vita impiccandosi. La storia dell’ex miss Romagna occupa tutti i telegiornali: “Tavares è stato l’amore più grande della mia vita, nonostante i tradimenti e le difficoltà nel rapporto per via degli atteggiamenti di lui. Ma non riuscivo a lasciarlo. Quando ho iniziato a vedere le cose con lucidità ho preso forza e mi sono decisa a lasciarlo. (…) Lui mi ha detto: ‘me la pagherai e ti rovinerò la vita senza toccarti con un dito’“. Quello che Gessica è costretta ad affrontare è un calvario, fatto di decine di interventi chirurgici per ricostruire ciò che l’acido ha sfregiato, compreso un trapianto di cornea per evitare di perdere la vista da un occhio. La sua storia, però, è fonte di ispirazione perché è quella di una giovane donna che si è risollevata.

L’ultima operazione ha tolto anche le ultime cicatrici sul suo viso: “Sono strafelice, ma lascio a voi ogni giudizio sul risultato – ha scritto sui social, che intanto ha trovato il vero amore con il fidanzato Filippo Bologni-. Tanta sofferenza, ma ne è valsa la pena. Senza troppi giri di parole: da due giorni le ferite si sono chiuse definitivamente e finalmente ho potuto truccare il mio viso dopo tanto tempo“.



