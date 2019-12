Gessica Notaro mostra occhio sfregiato da acido/ Video “oggi taglieranno le palpebre”

Oggi è un giorno importante per Gessica Notaro, l’ex Miss sfregiata con l’acido dal suo ex compagno Edson Tavares, condannato per quella brutale violenza a 15 anni e 5 mesi di carcere. In queste ore, Gessica si prepara ad affrontare una nuova decisiva sfida. Dall’Ospedale Bufalini di Cesena ha voluto postare un video rendendo partecipi i suoi follower della novità che l’attende e, per la prima volta, ha mostrato l’occhio rimasto sfregiato dopo l’attacco con l’acido di Tavares. “Ragazzi buongiorno, sono in pre-sala operatoria”, ha esordito, mostrandosi nel filmato postato su Instagram. “Oggi non è un vero e proprio intervento”, ha aggiunto, ma tuttavia è “un giorno particolare perchè devono tagliare le due palpebre nel mezzo che sono state cucite in questi due anni per vedere che succede all’interno dell’occhio”. Per Gessica, non si tratta della “svolta decisiva” ma, dice, “ci avviciniamo”, restando quindi sempre molto positiva rispetto al suo futuro ed al recupero totale della vista.

GESSICA NOTARO MOSTRA OCCHIO SFREGIATO DA ACIDO

Nel medesimo giorno in cui le due palpebre saranno divise e a partire dal quale inizierà per lei una nuova fase, Gessica Notaro ha voluto mostrare per la prima volta l’occhio sfregiato con l’acido e che fino ad oggi ha sempre tenuto coperto da una benda o da occhiali speciali (come quello indossato nel video), come avvenuto anche nel corso della sua partecipazione a Ballando con le Stelle. “Mi sembrava giusto, visto che siamo arrivati a questo punto…”, ha proseguito togliendosi gli occhiali e facendo vedere l’occhio oggi sottoposto a un piccolo ma necessario intervento. Quindi ha mandato un bacio a tutti i suoi follower. Sono stati in tanti, ovviamente, ad aver reagito positivamente e con commozione al gesto di Gessica, a partire da Nicoletta Larini, la giovane compagna di Stefano Bettarini che nello spazio riservato ai commenti ha scritto: “Andrà alla grande, un forte abbraccio!”. Valentina Melis ha commentato: “Sei una forza della natura! Io ti ammiro meravigliosa donna, già ero pazza di te prima di conoscerti, adesso che ti conosco sono pazzissimissima di te. Andrà tutto bene, sei una splendida principessa guerriera. Con te”. Da Pamela Camassa a Juliana Moreira, sono state numerose coloro che hanno voluto dimostrare la loro vicinanza in questo giorno così importante.

Visualizza questo post su Instagram ❤️🙏 #gessicanotaro Un post condiviso da GESSICA NOTARO (@gessicanotaroreal) in data: 16 Dic 2019 alle ore 2:50 PST





© RIPRODUZIONE RISERVATA