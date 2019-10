Gessica Notaro/ “Per il mio ex attendo solo la Cassazione, ma la pena è giusta”

Gessica Notaro in occasione della giornata della non violenza, è stata ospite presso la trasmissione di Vieni da me di Rai Uno. La 29enne riminese, ex partecipante al concorso di bellezza Miss Italia, si è sottoposta al famoso gioco della cassettiera. Il primo oggetto “pescato” è una bambola: “Ai compleanni da bambina mi regalavano sempre le bambole ma a me non sono mai piaciute, io son sempre stato un maschiaccio, giocavo con i cavalli e con altro. Mia mamma mi ha dato una buon’educazione e mi ha dato la diplomazia, cosa che invece non ha fatto mio padre (meglio non raccontare le sue gaffe), ma il mio babbo mi ha insegnato di guardare sempre nel lato positivo delle cose, e così ho fatto io quando è successo quello che è successo”. In studio passano quindi le foto del fratello di Jessica, scomparso: “Mio fratello se ne è andato otto mesi dopo mio padre, per scelta sua, non abbiamo mai capito perché, io ho sempre pensato che non abbia retto la morte di mio babbo”.

JESSICA NOTARO A VIENI DA ME

“Da ragazzina ero molto maschiaccio – prosegue la Notaro – ma si attraversa sempre l’età in cui ti vedi carina. A Miss Italia non sono andata di mia volontà ma mi hanno di fatto obbligata”. Si parla quindi dell’amore per gli animali ed in particolare dei delfini: “Mi hanno aiutato molto in un periodo brutto della mia vita, quando appunto è morto mio padre e poi mio fratello si è suicidato”. Gessica Notaro pesca quindi un anello, e qui si apre il capitolo dell’ex: “Mi aveva fatto una proposta di matrimonio, forse per riparare a tutti i danni che aveva fatto. Mi sa che non ero nemmeno innamorata, era una dipendenza affettiva, non è amore è un’altra cosa: avevo solo bisogno di qualcuno vicino… all’inizio va tutto bene poi ad un certo punto tirano giù la maschera e si mostrano per quello che sono, persone che nascondono un profondo complesso, che forse hanno avuto delle lacune nella loro infanzia, motivo in più per cui noi andiamo a giustificarli, cosa da non fare mai. Lui ha sicuramente sofferto molto ma questo non giustifica che vada a fare del male agli altri. Non mi ha mai picchiata, la sua è stata una violenza psicologica subdola; le persone attorno a me non mi riconoscevano più. Pensa che io lo mantenevo pure. Quando poi io ho capito tutto e me ne sono andata, lui non l’ha accettato ed è successo tutto quello che è successo”. A breve ci sarà la sentenza della Cassazione: “Credo che il processo sia stato svolto in maniera ottima, credo che la pena sia giusta, chiaro, ne avesse presi di più come si diceva all’inizio, 18 anni, sarebbe stato un altro traguardo. Spero che se li faccia tutti, più che altro per la nostra tranquillità”.

