Gessica Notaro: “perdono chi mi ha sfregiato”/ “Se la vedrà con Dio. Fede? Un aiuto”

La forza del perdono in un percorso personalissimo e “intimo” che oggi per la prima volta viene “svelato” nell’intervista esclusiva al Giornale: Gessica Notaro, la modella attaccata e sfregiata con acido dal suo ex fidanzato Edson Tavares, ha raccontato come l’unico modo per voltare davvero pagina dopo quanto avvenuto è il perdono.

Come spesso ricorda nelle scuole durante le testimonianze della sua triste vicenda, Gessica confessa che un vero perdono si avrà solo con un giusto pentimento: «il mio aggressore non si è mai pentito finora. Ma io so che solo il perdono mi consentir davvero di voltare pagina. Quel giorno arriverà. Lo farò per me, non per Tavares. Lui dovrà vedersela con Dio». Gessica Notaro però tale “forza” non se l’è data da sola, come lei stessa racconta ancora nell’intervista al Giornale: «credo in Dio? Sì. La fede mi è stata di conforto».

LA SPERANZA E IL “CASO UMANO”

Nel suo ultimo libro “Nata sotto una buona stella”, Gessica Notaro racconta l’impegno nel sociale contro i delitti di genere e le violenze contro le donne: «la mia testimonianza è un messaggio di speranza rivolto alle vittime di soprusi», spiega la modella e testimonial, «ma pure agli uomini delle istituzioni». Qui una nota polemica viene sollevata dalla Notaro contro il legislatore, visto lo sconto di pena ottenuto da Edison Tavares con rito abbreviato: «nessuno conto di pena. Io, la mia pena, la sto scontando per intero e senza sconti», facendo riferimento all’infernale percorso di riabilitazione e chirurgia estetica per recuperare la vista e il volto sfregiati dall’acido. Interessante il passaggio in cui le viene chiesto se nelle varie ospitate in tv non si rischia di raccontare una “Gessica Notaro” quasi come un caso umano-sociale, «rispetto alla mia storia» – replica la ragazza – «mi pongo in modo algido per proteggere me e chi mi ascolta dall’onda emotiva dell’esperienza personale».

