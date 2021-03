Gessica Notaro: “Piango di gioia dopo operazione al viso”/ “Il mio vero volto…”

Gessica Notaro non nasconde la felicità che sta provando dopo essersi sottoposta ad un’operazione al viso che le consentirà di ricominciare a vedere i veri lineamenti del suo volto. Con un video pubblicato su Instagram, la Notaro ha annunciato di essersi sottoposta ad un delicato intervento di chirurgia per riuscire a riacquisire i lineamenti del suo vero volto a distanza di anni dall’aggressione subita dall’ex che le ha sfigurato il viso. La modella che non si è mai arresa combattendo per avere giustizia e sottoponendosi a tantissimi e delicati interventi chirurgici, oggi, piange dalla gioia dopo aver visto la propria immagine riflessa allo specchio. Per la prima volta, Gessica Notaro riconosce i primi lineamenti del suo vero viso condividendo la sua felicità con le persone che l’hanno sempre seguita.

Gessica Notaro dopo l’operazione al viso: “La felicità è alle stelle”

Da quando ha subito l’aggressione, Gessica Notaro ha dovuto subire diverse operazioni chirurgiche, ma l’ultima a cui si è sottoposta, le ha regalato una grande gioia come racconta lei stessa sui social. “Questo è un momento di svolta nella mia vita. Perché si inizia a lavorare non solo più sulla funzionalità ma anche sull’estetica: quest’intervento mi consente di tornare finalmente a vedermi con i lineamenti di prima” – scrive Gessi. Poi i ringraziamenti al chirurgo che le sta permettendo di rivedere il viso che aveva prima dell’aggressione. “Il fenomenale Dottor Brunelli mi ha letteralmente scolpito il viso. E così ricomincia a comparire il mio vero volto, nascosto dalle cicatrici. Sono 4 anni che mi sento chiusa in una maschera di gomma, ho bisogno di uscirne. Già stasera, vedendomi davanti allo specchio post operazione, sono rimasta incantata dal lavoro del dottore. La felicità è alle stelle. Sono commossa. Piango di gioia…“, conclude.

