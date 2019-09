Gessica Notaro rifiuta il Grande Fratello Vip/ No alla “cifra record di 100mila euro”

Secondo fonti non ufficiali, Gessica Notaro, ex concorrente di Ballando con le Stelle, avrebbe rifiutato una cifra da capogiro che le avrebbero offerto per partecipare a uno dei programmi più in vista del Biscione, il Grande Fratello Vip. A lanciare la bomba è il giornalista Alberto Dandolo, che in un pezzo pubblicato sul settimanale oggi ha annunciato che la miss, oggi aspirante ballerina professionista, avrebbe detto di no alla possibilità di varcare la porta rossa come concorrente. Secondo Dandolo, inoltre, l’ex miss sfregiata dall’acido sarebbe oggi corteggiatissima da gran parte del mondo della tv. A favorirla, soprattutto l’affetto del pubblico, che in questi ultimi anni ha imparato a conoscerla grazie alla sua recente avventura a Ballando con le Stelle. Ma Gessica Notaro porta sulle sue spalle un bagaglio non indifferente: nel gennaio del 2017, dopo numerose denunce e richieste di aiuto, è stata raggiunta sfregiata con l’acido dal suo ex fidanzato, Edson Tavares.

No al Grande Fratello Vip

Lontana da quel doloroso ricordo legato al suo ex, oggi condannato a 15 anni, cinque mesi e 20 giorni di detenzione, Gessica Notaro è certa che il suo futuro sarà luminoso. La strada per la felicità non passa però per la casa del Grande Fratello Vip 2019, dove a quanto pare non parteciperà neanche a fronte un cachet considerevole. “A Cologno Monzese – svela infatti un articolo di Alberto Dandolo su Oggi – gira voce che la bella Gessica abbia rinunciato al GF Vip, nonostante una grossa offerta economica”. In particolare, si legge nel pezzo a firma del noto giornalista, “si sussurra che il Biscione le avesse offerto la cifra record di 100 mila euro per partecipare come concorrente alla prossima edizione del noto reality”. Gessica Notaro, nelle ultime settimane nel mirino del gossip poiché sospettata di aver avuto una love story con il suo maestro di danza, Stefano Oradei, di recente ha smentito tutti i rumors. Oggi è totalmente assorbita dalla sua nuova passione, la danza, che continua a occupare tutte le sue energie.

