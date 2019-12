Gessica Notaro si sposa?/ Anello dal fidanzato Marco sotto l’Albero: “Senza parole!”

Un Natale davvero sorprendente quello di Gessica Notaro che sotto l’Albero ha trovato un dono che l’ha lasciata senza parole. Lo mostra a tutti i fan con una foto postata su Instagram: si tratta di un anello regalatole dal suo fidanzato Marco. Un bellissimo regalo del quale la showgirl si è detta felicissima: “Eh si.. Quest’anno Babbo Natale ha decisamente superato le mie aspettative…. #senzaparole #christmasinlove #amore #tiamo” ha scritto nella didascalia che accompagna la foto dell’anello. Un gesto d’amore importante grazie al quale Gessica e Marco pare si siano fidanzati ufficialmente. Una foto che ha scatenato centinaia di commenti da parte di follower entusiasti e che ora lascia spazio alla curiosità di chi si chiede se i due siano in procinto di convolare a nozze.

Gessica Notaro, matrimonio in arrivo con Marco?

L’uomo che ha conquistato il cuore di Gessica Notaro si chiama Marco, è di Rimini ma attualmente vive a Milano. Non si sa molto di lui, che preferisce rimanere lontano da gossip e riflettori. L’amore è sbocciato alla fine dello scorso anno ma oggi si parla già di matrimonio. Che possa essere celebrato nel 2020? “Gli incontri più importanti della vita sono già combinati dalle anime prima ancora che i corpi si vedano. Questo è il destino”, ha scritto solo qualche tempo fa la Notaro, confermando che quello che prova per Marco è un grande amore. Proprio Gessica di recente ha fatto parlare di sé per aver mostrato su Instagram il suo occhi senza benda prima di sottoporsi ad un nuovo intervento. “Ad oggi dicono che strutturalmente sta bene per poterlo recuperare a livello funzionale – ha fatto sapere poi – e quindi visivo dovrò aspettare ancora un po’ di tempo e pregare che il prossimo trapianto di cornea vada bene”.





