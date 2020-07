Gessica Notaro: “Truffa a mio nome”/ “Chiedono soldi, che pena! Non cascateci”

Piccolo imprevisto per Gessica Notaro che è stata costretta nelle ultime ore a fare un video per sventare una truffa fatta da altri col suo nome. Su Instagram la showgirl e cantante ha postato un video in cui mette in allerta i suoi follower. “Buongiorno, mi è stato segnalato che c’è un cretino che chiede soldi a nome mio. – ha esordito la Notaro, per poi invitare tutti a stare attenti – Ragazzi mi raccomando, non cascateci, io non chiedo soldi a nessuno, nemmeno ai miei sponsor, quindi segnalate e bloccate.” Inoltre ha scritto “Mi dicono sia memorizzato sotto il nome di “Gesshica NotaRo” . E chiede denaro a nome mio e dei miei sponsors. Che pena” Anche la Notaro, insomma, è finita nella lunga lista di Vip vittime di questo tipo di truffe con tanto di ‘nome rubato’.

Gessica Notaro, dal matrimonio ai prossimi progetti in TV

Di recente Gessica Notaro ha rilasciato un’intervista al portale DiLei, svelando non solo i suoi progetti televisivi ma anche quelli in campo amoroso. A Natale Gessica ha ricevuto un anello di fidanzamento dal suo fidanzato Marco, tuttavia per il matrimonio pare ci vorrà ancora del tempo: “È un anello bellissimo che mi è stato regalato e basta, ma non stiamo parlando di matrimonio. […] Ho una visione troppo particolare della vita, sono molto selvaggia ancora.” ha ammesso la showgirl. Sui progetti televisivi ha invece raccontato che le proposte non mancano: “Sì, nonostante il fermo imposto dal Covid per fortuna il lavoro sta ripartendo. Ci sono un paio di appuntamenti interessanti che però ancora non posso svelare. Comunque ci rivedremo molto presto in televisione.”





