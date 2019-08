Gessica Notaro/ “Una storia con Stefano Oradei? Fake news. Il ballo mi ha aiutato”

Gessica Notaro ha deciso di ricominciare a ballare. Dopo l’avventura a Ballando con le Stelle accanto a Stefano Oradei, l’ex reginetta di bellezza ha capito che la strada giusta per ottenere la serenità passa proprio per la danza. Per questo in un’intervista concessa a Spy, ha rivelato di essere pronta a tornare in pista, ma stavolta non da semplice ballerina amatoriale, bensì da professionista: “Il ballo aiuta a migliorare il benessere psicofisico e ha aiutato anche me a sentirmi più femminile – ha ammesso la Notaro nell’ultimo numero del settimanale diretto da Alfonso Signorini. “Ho vissuto un’esperienza così drammatica sulla mia pelle e ora – ha aggiunto l’ex Miss – attraverso l’arte, ho l’opportunità di trasmettere un messaggio di speranza”. Quello che si è appena concluso non è stato un periodo semplice per Gessica Notaro, che ha dovuto farei conti con le paure del passato e con le dichiarazioni choc di un hater, secondo il quale dovrebbe ringraziare il suo aggressore, Edson Tavares, per la fama conquistata nel mondo della tv.

“Una storia con Stefano Oradei? È falso”

“Recentemente ho attraversato una nuova fase di down”, ha spiegato Gessica Notaro nell’intervista rilasciata a Spy. “Quando ci si rilassa, durante le vacanze, ritornano i fantasmi e i mostri più brutti. Solo grazie alla danza ho ritrovato la positività”. Esempio di forza e ottimismo, Gessica Notaro non ha nascosto di avere tutte le debolezze comuni a qualsiasi individuo: “Appaio forte ma nascondo una grandissima fragilità – ha confermato nel corso dell’intervista – sono un essere umano, mica wonder woman. Ho semplicemente scelto di trasmettere un messaggio di coraggio e di speranza con il sorriso”. Nelle ultime settimane, l’ex reginetta di bellezza è inoltre finita nel bel mezzo del chiacchiericcio mediatico poiché sospettata di aver avuto una storia sentimentale con Stefano Oradei, proprio nel corso della sua esperienza a Ballando con le Stelle. Ma a smentire è stata proprio l’ex Miss, che nelle sue recenti dichiarazioni ha bollato tutto come falsità. “La storia con il mio maestro Stefano Oradei durante “Ballando”? Falsa – ha ammesso la Notaro – è una delle tante fake news che circolano online, pensi che dicono anche che mi sono buttata l’acido in faccia da sola”.

