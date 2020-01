Gessica Notaro, video dopo intervento del 2017/ “Mi sento davvero fortunata”

A tre anni di distanza dalla brutale aggressione con l’acido dell’ex fidanzato Edson Tavares, Gessica Notaro ha deciso di pubblicare su Instagram un video inedito della sua riabilitazione. La sequenza risale al maggio del 2017, quattro mesi dopo il fatto, e mostra una Gessica assolutamente positiva, nonostante le difficoltà ed il dolore provato. La grinta e la voglia di tornare come prima, un bel messaggio di speranza per tutti. E la Notaro, che potrebbe presto convolare a nozze, ha voluto ringraziare i suoi seguaci: «Che poi alla fine.. e’ il nostro atteggiamento di fronte al problema a rendere quest’ultimo più o meno grave! buona serata ragazzi. 3 anni con tutti voi al mio fianco.. mi sento davvero fortunata vi voglio tanto bene».

GESSICA NOTARO, VIDEO POST-OPERAZIONE SU INSTAGRAM

«Oggi è il 9 maggio 2017, sono passati quattro mesi e mi hanno appena fatto un bell’interventino. Scusate se parlo come una scema ma sono ancora rimbambita […] E’ stato un intervento lunghissimo, un intervento di sei ore, in cui mi hanno messo una protezione nell’occhio sinistro per la cornea, mi hanno allungato e innestato tutte e due le palpebre, mi hanno cucito l’occhio sinistro», ha esordito Gessica Notaro, sottolineando poco dopo: «Vi chiederete che cos’è questa bella barba blu che ho nel viso (ride, ndr). I miei simpatici dottori hanno ben pensato di farmi anche il laser mentre dormivo: è talmente doloroso che me lo hanno fatto mentre dormivo. Laser e punture di cortisone, un bel lavoretto fatto a pennello: per tornare rosa ci metterò quelle due settimane, ma tanto non mi deve vedere nessuno». Qui di seguito i video pubblicati su Instagram





