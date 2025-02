Secondo una indagine di Soldo, migliorare la gestione delle spese aziendali rendendole più snelle, smart e chiare, può aumentare l’intero processo di produttività dell’impresa e conseguenzialmente migliorare l’azienda e agevolare le risorse impiegate e assunte dalla stessa.

Tra le misure sfruttabili grazie all’introduzione nell’ultima Legge di Bilancio si individua l’accessibilità ai fondi dell’impresa. Sia Soldo che Censuswide hanno evidenziato che tracciare i costi di lavoro e accedere più semplicemente al budget dell’azienda si rivelerebbe un sistema maggiormente produttivo e agevolativo.

La gestione delle spese aziendali secondo i dipendenti

L’indagine di Soldo e Censuswide ha coinvolto più di due mila risorse che hanno detto la loro sulla gestione delle spese aziendali. Il 40% dei dipendenti ha dichiarato che un accesso più semplice ai fondi di un’impresa migliorerebbe la produttività complessiva del team.

Il 20% di loro invece ha ipotizzato che per supportare l’agilità di un’impresa l’ideale sarebbe garantire un accesso veloce, quasi istantaneo al budget capitalizzato dall’azienda.

Il primo strumento inserito in Bilancio è stata l’ammissibilità di dedure le spese soltanto tracciate. Anche i dipendenti non potranno più sostenere dei costi pagando in contanti ma ricorrendo soltanto all’elettronico (o anche dei bonifici bancari o postali).

L’Head of Sales di Soldo con sede nel nostro Paese, Gianluca Salpietro, ha spiegato che una soluzione simile non solo servirebbe a migliorare la produttività di un’azienda, ma garantirebbe un accesso alle risorse finanziarie più veloce e smart, permettendo un’attenta pianificazione finanziaria.

Il suggerimento finale rivolto alle imprese è quello di semplificare i processi adottando strumenti innovativi e digitali, così da poter scalare il business dell’azienda migliorando la gestione delle spese e monitorando i costi.

Per chi non ne fosse a conoscenza Soldo è un’azienda che eroga delle carte aziendali al fine di monitorare attentamente i costi sostenuti dall’imprenditore e dai dipendenti (a cui vengono garantite delle carte prepagate da utilizzare per gli acquisti dell’impresa).

Censuswide invece, è una società specializzata in ricerche di mercato con sede a Londra, la quale ha provveduto a condurre la ricerca esposta in questo articolo insieme a Soldo.