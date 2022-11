Getaway Via di fuga/ Su Italia 1 il film con Ethan Hawke

Getaway Via di fuga, film di Italia 1 diretto da Courtney Solomon

Getaway Via di fuga va in onda oggi, 28 novembre, a partire dalle ore 23.15 su Italia 1. Il film appartiene al genere poliziesco e thriller prodotto tra Stati Uniti d’America e Bulgaria nel 2013 e diretto da Courtney Solomon. Per la realizzazione del progetto è stata rilevante la partecipazione di interpreti come Bruce Payne, Ethan Hawke e Selena Gomez.

Angelica alla corte del re/ Su Rete 4 il film con Giuliano Gemma

La pellicola è stata distribuita in Italia quasi un anno dopo dalla sua prima proiezioni in America. Il progetto è stato un vero e proprio flop dal punto di vista economico, con una perdita evidente in riferimento agli incassi in rapporto al budget stimato per la realizzazione. Infatti, le spese per la realizzazione ammontano a circa 18 milioni di dollari mentre gli incassi globali non superano in maniera consistente i 10 milioni.

Bastille day Il colpo del secolo/ Su Italia 1 il film con Idris Elba

Getaway Via di fuga, la trama del film

Il protagonista della storia di Getaway Via di fuga è un ex pilota professionista di nome Brent, alle prese con una vicenda piuttosto delicata che rischia di mettere a repentaglio la vita di sua moglie Leanne.

Quest’ultima infatti è stata rapita da una banda criminale che, a patto di liberare la donna, sottopone all’uomo una serie di prove e compiti da superare a bordo di un’auto costantemente monitorata con microfoni e telecamere. Brent chiaramente vuole assolutamente liberare l’amata e accetta senza battere ciglio e senza conoscere i dettagli delle missioni da eseguire.

Il ritorno dell'eroe/ Su Rai 2 il film con Jean Dujardin

Durante il tragitto però la sua strada viene interrotta da un incontro particolare; una giovane ragazza infatti lo blocca affermando di essere la proprietaria dell’automobile. Inoltre, pare che il rapitore era in realtà sulle tracce proprio della banca appartenente al padre. A questo punto, la giovane decide di aiutare l’uomo vista la delicatezza della questione.

I due si cimentano in tutti i compiti sottoposti dal malfattore prestando la massima attenzione nel rispettare il tempo conferito al fine di salvare la vita di Leanne. Dopo numerose peripezie alla fine riescono a tenere il passo alle difficoltà trovando anche una pedina di scambio piuttosto rilevante. La ragazza trova infatti una chiavetta USB che può interessare al rapitore e decidono di proporre in scambio per riabbracciare la moglie di Brent. Come previsto, la moglie dell’ex pilota viene liberata ma a questo punto i malviventi in un momento di distrazione rapiscono la giovane Sofia.

L’uomo non riesce a fare finta di nulla e per riconoscenza si sente in dovere di salvare la vita anche della ragazza che è stata al suo fianco nonostante le terribili difficoltà. Alla fine l’uomo riesce a bloccare l’auto e a far mettere in arresto il guidatore scoprendo però che non era lui l’artefice delle molteplici illegalità. Alla fine riescono a mettersi in contatto con l’autore di tutto, scoprendo che loro tre non solo erano stati perfetti per mettere in atto tutti i suoi folli piani criminali, ma oltretutto il rapitore era anche fan del protagonista.











© RIPRODUZIONE RISERVATA