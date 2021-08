Getta acido ai passeggeri in metro e scappa: feriti/ In Giappone è caccia all’uomo

Un nuovo fatto di cronaca scuote il Giappone e il quartiere Minato di Tokyo, città che ha i riflettori puntati su di sé con l’avvio delle Paralimpiadi. Nelle scorse ore due persone sono rimaste ferite nella stazione della metropolitana Shirokane-Takanawa dopo essere rimaste vittime dell’attacco di un uomo che, a volto coperto, ha gettato su alcuni passanti una sostanza chimica. Secondo i primi rilievi sembrerebbe essere stato acido solforico, liquido che a contatto con la pelle umana provoca ustioni che potrebbero causare non pochi problemi. I feriti, un 20enne e una donna di circa 30 anni, non sarebbero in pericolo di vita.

L’aggressore, secondo la prima ricostruzione resa nota dai media nipponici, ha gettato l’acido verso chi gli veniva al passaggio. La prima “vittima” sarebbe stata il 20enne, che è stato colpito a volto e schiena dal contenuto della bottiglietta tenuta in mano dall’uomo. L’attacco è avvenuto in prossimità di una scala mobile che collega la biglietteria della metro all’uscita al piano strada che l’uomo ha sfruttato per scappare via. La donna, invece, non avrebbe ricevuto l’aggressione diretta, ma sarebbe scivolata sulla sostanza riportando ferite alle gambe.

Getta acido ai passeggeri in metro e scappa: diramate le foto

Le forze dell’ordine del distretto di Tokyo sono a caccia dell’uomo che ha attaccato la fermata della metro Shirokane-Takanawa della capitale giapponese. Dai filmati di videosorveglianza della stazione dei treni è stato possibile identificare sommariamente l’uomo, che sembrerebbe avere tra i 40 e i 50 anni. Da alcuni frame del video è stato poi possibile diramare degli screen per una “foto segnaletica” dell’aggressore che è ora ricercato in città. l’uomo aveva indosso un completo scuro, scarpe nere, berretto da baseball e una mascherina bianca.

Intanto a Tokyo è scattato l’ennesimo protocollo di massima sicurezza per garantire alla città di vivere in armonia e senza rischi l’edizione numero 16 delle Paralimpiadi. I Giochi dureranno fino al 5 settembre e si svolgeranno a porte chiuse. Proprio in occasioni delle Olimpiadi, andate in scena dal 23 luglio all’8 agosto, un’altra stazione dei treni era stata presa di mira. Infatti un giapponese, brandendo un coltello, aveva minacciato i pendolari di un treno ed era stato subito arrestato. Nonostante gli episodi ravvicinati, in Giappone si osservano di rado eventi di violenza poiché le leggi sulle armi sono estremamente severe.



