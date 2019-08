Gettano cassonetto da scogliera: grave 12enne/ Savona “raid contro campeggio abusivo”

Dramma a Bergeggi, provincia di Savona: gettano cassonetto da scogliera sulla spiaggia sottostante, colpito un ragazzino francese di 12 anni. Come riportano i colleghi di Tg Com 24, il giovane è stato colpito al volto dal contenitore dei rifiuti – lanciano da venti metri d’altezza – le sue condizioni sono gravi, attualmente si trova ricoverato all’ospedale Gaslini di Genova dopo un primo trasferimento all’ospedale di Pietro Ligure. Sul posto i carabinieri della compagnia locale, al lavoro in queste ore per ricostruire la dinamica dei fatti e per individuare gli autori del gesto avvenuto nella notte. Secondo le primissime ricostruzioni, potrebbe trattarsi di un raid contro un campeggio abusivo: il ragazzino era in tenda sulla spiaggia insieme alla sua famiglia. Il cassonetto utilizzato è uno di quelli installati lungo la passeggiata tra Spotorno e Bergeggi ed è stato rinvenuto dalle forze dell’ordine tra gli arbusti della scogliera.

LANCIANO CASSONETTO DA SCOGLIERA, 12ENNE IN CONDIZIONI GRAVI

La prognosi del ragazzo di 12 anni resta riservata: il francese è stato sottoposto a un trattamento della mandibola fratturata e, dopo il passaggio in sala operatoria, è stato trasferito nel reparto di Terapia intensiva pediatrica del Gaslini. In questi minuti le forze dell’ordine stanno visionando le telecamere di videosorveglianza presenti nella zona – l’Aurelia, una via molto trafficata – una delle piste più battute, come dicevamo, è quella del raid contro il campeggio abusivo: il padre del 12enne ha confermato che in spiaggia c’erano altre quindici persone. Intervistati da Il Secolo XIX, i genitori del ragazzo ferito hanno denunciato: «È stato un atto criminale speriamo che i responsabili vengano trovati. Per questo lanciamo un appello, se qualcuno ha visto qualcosa vada alla polizia e denunci. La vita di nostro figlio non sarà mia più la stessa: ha riportato una doppia frattura alla mandibola, i medici non escludono danni cerebrali. Lo tengono in coma farmacologico».

