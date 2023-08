Gewessler, ministra dello Spazio in Austria/ “Ufo? Nessuno deve preoccuparsi di un’invasione”

Leonore Gewessler è la Ministra federale per la protezione del clima, per l’ambiente, per l’energia, per la mobilità, per l’innovazione, per la tecnologia e anche per lo spazio dell’Austria. L’esponente dei Verdi, in una intervista a Die Presse, ha commentato i recenti timori emersi negli Stati Uniti e non solo in merito ad una possibile presenza di extraterrestri nel nostro pianeta.

“Se esiste o meno la vita extraterrestre e in tal caso in quale forma, è e rimane un gioco mentale affascinante e divertente. Non per niente ci sono un certo numero di film che riprendono esattamente queste idee. Ma oserei dire che nessuno deve davvero preoccuparsi di un’invasione aliena. Ciò che è possibile, ci dice la scienza, sono semplici forme di vita come i microrganismi che alla fine scopriremo nello spazio”, ha affermato l’esperta. È per questo motivo che non è preoccupata di ciò che potrebbe succedere in futuro. “L’intera faccenda non mi spaventa. Ma sono affascinata dallo spazio e da tutte le sue opportunità. Spesso non ci pensiamo, ma possiamo davvero imparare molto osservando il nostro pianeta da lontano”.

Gewessler, ministra dello Spazio in Austria: il parere sulla corsa di Usa e Cina

Stati Uniti e Cina hanno da parte loro avviato da tempo la corsa verso lo spazio, tanto che sembrerebbe esserci proprio una guerra per conquistarselo. “È difficile dire chi vincerà al momento, perché entrambe le parti stanno attualmente investendo molto. In Europa dobbiamo stare attenti a non restare indietro. Questo sarà piuttosto impegnativo. Dobbiamo

assicurarci che la scienza e l’esplorazione pacifica dello spazio siano fondamentali”, ha sottolineato la Ministra austriaca Leonore Gewessler.

È proprio per questo che anche il suo Paese si sta impegnando. “Ovviamente è un campionato diverso, ma l’Austria ha anche alcune aree tematiche in cui siamo all’avanguardia. Abbiamo operazioni che sono anche tra le migliori al mondo. L’osservazione della Terra ad esempio è molto importante per noi. Essa riguarda i satelliti che usiamo per documentare e ricercare i cambiamenti sul pianeta dallo spazio. Scopriamo dove c’è un terreno sano, dove la neve sui ghiacciai si scioglie più velocemente o quali luoghi sono adatti per l’energia eolica. Questo ci aiuta a proteggere il nostro clima”, ha concluso.

