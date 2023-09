GF 2023, Giselda Torresan: “Da bambina sono stata bullizzata”/ “Mi chiamavano castoro, mi prendevano in giro”

Gisella racconta la sua infanzia al Grande Fratello: il racconto

Giselda Torresan ha confidato all’amica Rosy Chin un episodio molto delicato della sua infanzia. Tutto è cominciato con una constatazione della cuoca: “A me non piace proprio la solitudine, io ho bisogno di persone intorno a me“, alla quale l’operaria veneta ha subito replicato.

Giuseppe Garibaldi, proposta di matrimonio al Grande Fratello 2023/ Il siparietto con Giselda Torresan

“No, io sto benissimo da sola, ho imparato a stare da sola più che altro. Quando ero bambina sono stata bullizzata, a scuola ero sempre in un angolo perché mi prendevano tutti in giro per i miei denti, mi chiamavano castoro. Poi, bisogna anche abituarsi a stare da soli perché, a volte, in un gruppo tutti fingono di essere amici e in realtà non lo sono” ha affermato. Le parole di Giselda Torresan sono piaciute molto al web che le ha regalato un plauso generale.

Giselda Torresan si presenta come operaia al Grande Fratello 2023/ Ma spuntano articoli di giornali e...

Giselda:“Bisogna abituarsi anche a stare da sole, perche nel gruppo a volte sono tutti amici ma alla fine nessuno è davvero amico”

URLALO👏🏻#grandefratello #GF pic.twitter.com/rdY5lyUya4 — V🤍 (@nuovagenesii) September 17, 2023

Giselda Torresan replica alla nomination di Paolo Masella: cosa è successo

Paolo Masella si è reso protagonista di una gaffe al Grande Fratello, legata a una nomination fatta a Giselda Torresan. Il macellaio ha svelato di volerla nominare perchè troppo presa da lui e, dunque, sostiene di non volerla illudere su una possibile relazione.

Arriva dura la replica dell’operaria veneta: “Ho scherzato con Paolo e si è fatto un’idea strana. Mi fa sempre discorsi strani, secondo me è lui che mi ha votato, si è messo in testa che lo voglio, ma a me non me ne frega niente. Io scherzavo nel dire che è bono e fico, sono una che scherza su queste cose. Lui aspetta una donna come la mamma, aspetterà 100 anni.” La gieffina conclude: “Da oggi io non ci scherzerò più allora. A me non interessa niente di lui. Faccio il mio gioco e basta, non sono venuta qui a fare cose o a cercare di diventare una vip“.

Giselda Torresan/ La confessione sull'ex fidanzato al Grande Fratello: "Dopo di lui non ho avuto più nessuno"

© RIPRODUZIONE RISERVATA