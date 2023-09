GF 2023, Rosy Chin e Beatrice Luzzi pace fatta prima della puntata?/ “Mi pungevi, e poi scappavi…”

Beatrice Luzzi e Rosy Chin fanno pace al GF?

Il Grande Fratello sta per tornare con un’altra puntata serale e, nel frattempo, due concorrenti, Rosy Chin e Beatrice Luzzi sembrerebbero cercare un chiarimento, dopo la furiosa lite dei giorni scorsi: “Non volevo fartela pagare – esordisce la chef – la dovevo solo digerire perchè, all’inizio, io con te mi sono trovata benissimo, ti ho visto come un punto di riferimento come fossi una grande mamma, una grande sorella.”

E ancora: “Dopo di che ho visto che non volevi, mi pungevi e poi scappavi ho detto: “Perchè fa così”. E quindi mi chiudevo per non scatenare tutto, e tu l’hai vista come una punizione nei tuoi confronti, io non volevo punirti Bea”. La seguitissima blogger aggiunge: “Con gli altri vedo più comprensione, invece con me vedo come se tu avessi già creato una barriera di giudizio tuo“.

Beatrice Luzzi e Rosy Chin: “Siamo donne forti e…”

Beatrice Luzzi parte poi con la replica alla sua coinquilina: “Ci sono rimasta molto male perchè avendoti dato tutto lo spazio, tutto il mondo… davo per scontato che tu ti rendessi conto. Io delle volte son venuta a chiederti se volevi aiutarmi in cucina, mi hai sempre detto di no“. Rosy Chin, però, ribatte: “Però, tu mi dicevi che non ti piaceva cucinare“. “E’ vero” ammette.

Le due donne sembrano poi cercare di venirsi incontro per fare pace: “Siamo due donne forti. E secondo me non si nasce forti, ci si diventa. ” afferma Chin. “Ho pensato che fossi egocentrica all’inizio ma mi andava bene. Poi, però, mi hai mandato vibrazioni negative e quello è stato un po’ troppo” confessa Luzzi. Le due gieffine riusciranno a chiarirsi prima della diretta? Ecco la clip ufficiale.

