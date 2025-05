Chiara Cainelli e Alfonso D’Apice dopo il Grande Fratello: 3 mesi d’amore

Procede a gonfie vele la storia d’amore tra Chiara Cainelli e Alfonso D’Apice, sbocciata 3 mesi fa nella Casa del Grande Fratello e che tuttora prosegue tra grande complicità e romantiche dediche. La coppia è al settimo cielo e, nonostante la distanza che spesso impedisce loro di vedersi e viversi maggiormente nella quotidianità, riescono comunque a ritagliarsi del tempo per stare insieme e fortificare il loro rapporto. E, proprio in questi giorni, ricade per loro un avvenimento speciale: il terzo “mesiversario”.

Era infatti fine gennaio quando, tra le mura della Casa più spiata d’Italia, scattò il primo bacio tra i due ex concorrenti. Da quel momento la coppia ha intensificato la propria conoscenza, andando anche contro le critiche spesso circolate all’interno della Casa, e ad oggi si dimostrano affiatatissimi e felici di festeggiare i loro 3 mesi insieme. Per questa speciale occasione si sono infatti scambiati alcune dediche e messaggi social che hanno sciolto il cuore dei fan.

Chiara Cainelli e Alfonso D’Apice: le romantiche dediche sui social

Tra le sue Instagram stories, Alfonso D’Apice ha condiviso uno screen della chat Whatsapp con Chiara Cainelli al cui interno è inserita una dolce promessa. In riferimento probabilmente alla distanza geografica che non consente loro di vedersi spesso, Chiara gli domanda: “Mi prometti una cosa? Questo è il secondo che passiamo separati… Il terzo no“.

Ma non solo, anche la stessa Cainelli ha preso in mano i social e ha condiviso una romantica dedica d’amore in occasione dei loro 3 mesi insieme. Sulle Instagram stories ha infatti scritto: “3 mesi di noi. Di piccoli gesti, complicità, risate sincere e tanto amore che cresce ogni giorno. Te amo mucho“. Nuove testimonianze d’amore a dimostrazione di una relazione che sembra molto solida, affiatata e destinata a proseguire a lungo, nonostante le recenti voci di crisi che si sono addensate attorno alla coppia. Entrambi sono molto felici ed innamorati, per la gioia anche dei loro numerosi fan che li hanno sempre sostenuti sin dal Grande Fratello.

