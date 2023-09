GF, grave lutto per Cecilia Capriotti muore il nonno/ “Sei stato il padre che non ho avuto”

Muore il nonno di Capriotti: la toccante dedica sui social

In queste ore, un’ex concorrente del Grande Fratello, ha subito una grave perdita. Si tratta di Cecilia Capriotti che ha annunciato la morte del nonno sui social: “Sarai per sempre Alberto mio. Sei stato il padre che non ho avuto. Mi mancherai da morire. Fai buon viaggio e riposa in pace” ha scritto il volto televisivo.

Capriotti ha partecipato ad una vecchia edizione del reality show, ma è rimasta molto poco all’interno del programma. In quel lasso di tempo, non si è per nulla raccontata. In effetti, non ha mai menzionato quanto fosse importante per lei il nonno, e come l’abbia cresciuta al posto del padre del tutto assente nella sua vita. I fan si stringono attorno a lei, e a questo momento di grande dolore.

View this post on Instagram A post shared by Cecilia Capriotti (@ceciliacapriottichic)

L’ex concorrente del Grande Fratello è rimasta poche settimane all’interno della casa più spiata d’Italia. Ai microfoni di Chi, ha confessato come sia stata penalizzata dalla sua ironia: “Se fossi stata più strategica avrei detto: “Non ho la tata, non ho la donna di servizio…”, ma la mia vena divertente e divertita non sarebbe uscita. E io volevo farmi notare per quella, non durare una settimana in più”.

Capriotti ha spiegato che la sua ironia, nasce come difesa: “Sono stata derisa e bullizzata e sono stata a lungo compatita: mi è rimasto il commesso di fondo. Ho perso l’uso della parola, no ho parlato fino a cinque anni, così ho avuto l’insegnate di sostegno… Quando una vive un periodo così o se la gioca raccontando la triste storia della sua vita, o fa come me: la simpatica. L’ironia nasce dalla sofferenza“











