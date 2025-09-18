Gf Super Vip, salta tutto? Mediaset rompe il silenzio: “Le voci su Signorini sono solo invenzioni, nessuna conferma”.

Fino a poche ore fa sembrava già tutto pronto per il Gf Super Vip di Alfonso Signorini, ma le carte in tavola sono state ribaltate in un nano-secondo dopo che Amedeo Venza ha detto la sua. Al momento, come sappiamo, tutti i riflettori sono puntati sulla nuova edizione del Grande Fratello di Simona Ventura, che partirà a breve e che promette di farci rivivere momenti magici come quelli dell’autentico reality dei primi 2000. Il cast è già stato deciso, e tutto è pronto per una sfida senza precedenti che riporterà lo spirito vintage nella storica trasmissione di Canale 5.

Simona Ventura prende le distanze da Signorini? "Torna il Grande Fratello classico"/ Come sarà il cast

Allo stesso tempo i fan non dimenticano di pensare all’edizione di Alfonso Signorini. Il conduttore ci ha accompagnati negli ultimi anni con diverse stagioni del reality, anche se purtroppo gli ascolti si sono rivelati un flop di volta in volta. Forse, il pubblico era stanco di non vedere vere dinamiche nella casa più spiata d’Italia, o personaggi mezzi famosi mezzi NIP che non attiravano nessuno. Ed è lì che è intervenuto Pier Silvio Berlusconi, il quale nella presentazione dei palinsesti ha detto basta, o ci saranno personaggi davvero rilevanti, o il Grande Fratello di Signorini salta.

Grande Fratello, cosa cambierà con Simona Ventura: tutte le novità/ Orari, cast e via parte social

Gf Super Vip, cambia tutto? “Non si sta lavorando all’edizione”

Proprio ieri Affari Italiani ha rivelato che il conduttore si è mosso per trovare concorrenti famosissimi, per un cast che senza dubbio renderà giustizia al reality. Ma è davvero così? A quanto pare, si tratta solo di una grande, grandissima fake news. Secondo Amedeo Venza, infatti, il Gf Super Vip potrebbe non essere nemmeno preso in considerazione per il palinsesto invernale. Ecco cos’ha scritto l’esperto di gossip sui suoi social: “Fake news! Fonti Mediaset smentiscono categoricamente qualsiasi notizia divulgata da questo signore (Davide Maggio Ndr) che non conosco tutto è ancora fermo e non si sta lavorando all’edizione con Alfonso signorini“.

Grande Fratello Gold, Paola Barale nel cast? L'indiscrezione bomba/ I nomi scelti da Signorini

In poche parole secondo Venza, Davide Maggio avrebbe riportato una notizia falsa dato che proprio ieri aveva dato man forte alle indiscrezioni scrivendo: “Se si farà? Sì, si farà. E posso dirvi che alcuni dei nomi già provinati sono buoni, alcuni sono ottimi, altri b0mba“. Che dire, l’annuncio aveva fatto saltare sulla sedia tutti i fan del Grande Fratello, ma oggi veniamo a scoprire che molto probabilmente il Gf Super Vip è solo un sogno nella testa di molti.