GF Vip 2022, Cristina Quaranta massacra Soleil Sorge/ “L’avrei presa ed affogata…”

Grande Fratello Vip 2022, Cristina Quaranta contro Soleil Sorge

Nel corso di una chiacchierata notturna con Attilio Romita, Patrizia Rossetti e Alberto De Pisis, Cristina Quaranta si è lasciata andare ad alcune dichiarazioni contro Soleil Sorge. La concorrente del Grande Fratello Vip 2022 rivela infatti di non aver apprezzato i comportamenti dell’ex Vippona nella scorsa edizione, in particolare le cattiverie gratuite rivolte e Miriana Trevisan. “A me Soleil personalmente non piaceva, ha fatto battute troppo forti contro Miriana” spiega la Quaranta, difendendo l’ex showgirl di Non è la Rai.

La concorrente, che spiega di essere stata collega della Trevisan per tanti anni, ammette di averla difesa quando la Sorge l’ha duramente attaccata: “Io e Miriana siamo state colleghe per tanti anni, la conosco da 30 anni, siamo agli antipodi, abbiamo due caratteri diversi. Dirti che è una mia amica no, ma quando c’è stata difenderla l’ho difesa. E secondo me lei nei confronti di Soleil è stata una grande signora. Se a me Soleil mi avesse detto ‘eh ma stamattina ti sei svegliata con le mestruazioni’, visto che sono in menopausa mi girano anche un po’ i co****ni“.

Cristina Quaranta attacca Soleil Sorge: “Io l’avrei presa ed affogata“

Il riferimento di Cristina Quaranta al Grande Fratello Vip 2022 è alla delicata operazione che Miriana Trevisan aveva subito: un fatto privato su cui però Soleil Sorge aveva fatto ironia con una frecciatina che ha fatto parecchio discutere. Anche Patrizia Rossetti, che nel corso della chiacchierata notturna ha sparato a zero proprio contro Soleil e Alex Belli, ha ascoltato le parole della coinquilina del Grande Fratello Vip 2022 e si è detta d’accordo con lei: “Ci va un po’ di delicatezza“.

Riferendosi a Soleil, Cristina Quaranta parla di cattiverie gratuite rivolte alla Trevisan su un argomento così delicato: “La mancanza di rispetto non ci deve mai stare: non mi devi mancare di rispetto. Se tu mi vai a provocare su un mio punto debole, per me sei cattivo, è una cattiveria gratuita. Allora lì ti mando a fare in cu*o“. E, senza mezzi termini, la attacca nuovamente: “Io l’avrei presa ed affogata“.













