GF Vip 2022, Gegia innamorata del fidanzato Mehmet/ “Amore mai avuto in vita mia…”

Grande Fratello Vip 2022, Gegia racconta la love story con il fidanzato Mehmet

Al Grande Fratello Vip 2022 i concorrenti stanno iniziando a conoscersi e raccontarsi a vicenda i propri percorsi di vita, professionali e non solo. E anche Gegia ha voluto aprirsi con i suoi nuovi coinquilini, raccontando in cucina di un amore travolgente che sta vivendo in questo periodo con un misterioso fidanzato turco di nome Mehmet. Nel corso di una chiacchierata in cucina con altri concorrenti, l’attrice rivela ulteriori dettagli di questa storia d’amore che le sta facendo battere il cuore.

Gegia: "Io e Pupo abbiamo passato insieme una notte di passione"/ Confessione hot al GF Vip!

“L’ho conosciuto all’aeroporto di Istanbul il 16 aprile. Ci sentivamo un po’ sì e un po’ no” svela la Vippona. Dopo quella data, i due hanno proseguito la loro conoscenza e la loro frequentazione seppur a distanza, tra dichiarazioni al miele e videochiamate per tenersi in contatto nonostante la lontananza: “Il 30 agosto mi ha scritto: ‘I love you Gegia’. Quando mi chiama con le videochiamate, è talmente bello, appena docciato, stanco di 14 ore in cui costruisce case… è una specie di saldatore, muratore“.

Fidanzato di Gegia, chi è? Grande Fratello Vip 2022/ Mehmet, turco misterioso...

Gegia innamorata pazza del fidanzato Mehmet: “Amore mai avuto in vita mia“

L’affaire sentimentale tra Gegia e il fidanzato Mehmet viene raccontato con gioia dalla concorrente del Grande Fratello Vip 2022, che rivela di aver finalmente riscoperto la bellezza dell’amore: “È un amore che non ho mai avuto in vita mia“. E spiega come, nonostante la lontananza e una storia d’amore non vissuta nel quotidiano l’uno al fianco dell’altra, l’attrice sia ora davvero felice: “In passato prima di inciuciarsi passavano anni, ci si può innamorare così. Io mi sono innamorata come non mi innamoravo da 20 anni“.

Gegia al GF Vip:"Ho sofferto di depressione e..."/ Arriva l'anti-diva negli anni '80

Al Grande Fratello Vip 2022 Gegia sembra vivere una seconda giovinezza, rinfrancata anche da questa storia d’amore che le sta facendo battere il cuore. L’attrice nel reality si è sin da subito aperta, rivelando anche piccanti dettagli inediti del suo passato sentimentale, come una notte di passione in albergo vissuta con Pupo anni addietro. “Avevamo 18-19 anni, è capitato una sola volta“, ha confessato ieri sera nel corso della puntata, prima di varcare la Porta Rossa di Cinecittà e diventare a tutti gli effetti una concorrente ufficiale del reality.











© RIPRODUZIONE RISERVATA