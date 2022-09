GF Vip 2022, Giovanni Ciacci vs Pamela Prati/ Gelo tra i due, il web si spacca

Grande Fratello Vip 2022, Giovanni Ciacci entra: gelida accoglienza di Pamela Prati

La seconda puntata del Grande Fratello Vip 2022 ha visto l’atteso ingresso di Giovanni Ciacci, il primo concorrente dell’edizione ad essere stato ufficializzato. L’opinionista tv, per il suo carattere schietto e irriverente, ha sin da subito promesso scintille nella Casa creando, non appena entrato, una prima infuocata dinamica. Al centro anche Pamela Prati che, durante l’ingresso del suo nuovo coinquilino, non si è alzata assieme al gruppo per andare a salutarlo, accogliendolo dunque con freddezza.

Sonia Bruganelli le ha fatto subito notare come la sua accoglienza verso Ciacci non sia stata carina, al punto che Alfonso Signorini ha invitato i due a darsi un abbraccio: lui ha accettato la proposta di buon grado, lei invece è rimasta seduta limitandosi a stringergli la mano. D’altronde la showgirl non ha ancora affatto digerito le dichiarazioni del costumista sul suo conto, ai tempi del caso Mark Caltagirone. Lui non aveva creduto alla sua versione dei fatti e, ancora oggi, non si dice affatto convinto di quello che è stato da lei raccontato.

Giovanni Ciacci contro Pamela Prati: il pubblico è diviso

Il primo incontro ravvicinato tra Giovanni Ciacci e Pamela Prati ha ovviamente scatenato un’ondata di commenti sui social. Il pubblico del Grande Fratello Vip 2022 si è riversato su Twitter per commentare l’ingresso del costumista e la gelida accoglienza della showgirl, schierandosi dall’una o dall’altra parte. C’è chi sostiene Giovanni, accusando l’ex primadonna del Bagaglino di essere stata maleducata nei suoi confronti: “Giovanni Ciacci educatissimo, Pamela invece non si smentisce mai“.

I sostenitori di Pamela Prati al Grande Fratello Vip 2022 ritengono invece come lei sia stata assolutamente gentile nell’accoglierlo in Casa, ricordando inoltre quando fu accusata dal suo attuale coinquilino: “Giovanni ha da sempre accusato Pamela, cosa vi aspettavate? Secondo voi Pamela avrebbe dovuto accoglierlo a braccia aperte con un sorriso enorme? Si è alzata educatamente e lui non si è neanche avvicinato a lei! Pamela si è comportata da grande signora qual’è!“.

Giovanni Ciacci educatissimo, Pamela invece non si smentisce mai#gfvip — however long it takes (@lackofharry) September 22, 2022

#GFVIP Giovanni ha da sempre accusato Pamela, cosa vi aspettavate? Secondo voi Pamela avrebbe dovuto accoglierlo a braccia aperte con un sorriso enorme? Si è alzata educatamente e lui non si è neanche avvicinato a lei! Pamela si è comportata da grande signora qual’è! 👏💪 — CHRISVISIONE TV (@chrisvisione_tv) September 22, 2022













