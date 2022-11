GF Vip 2022, in arrivo un ex tronista e un dama di Uomini e Donne?/ L’indiscrezione

GF Vip 2022, ex tronista e dama di Uomini e Donne saranno i nuovi concorrenti?

Nella Casa del Grande Fratello Vip 2022 sono entrati da poco nuovi concorrenti si tratta di Oriana Marzoli, Sarah Altobello, Micol Incorvaia, Luca Onestini, Luciano Punzo ed Edoardo Tavassi. Nonostante i nuovi ingressi siano ben 6, sembra che Alfonso Signorini abbia in serbo ancora molti nomi per il GF Vip 2022, tra cui un ex tronista e una dama di Uomini e Donne.

A dare questa indiscrezione è Amedeo Venza che, ospite a Casa Pipol, ha dichiarato: “Uno di quelli che entrerà lo conosco. Lui è umile e ha una bella storia alle spalle. Anche lui sfidanzato da poco, dopo 10 anni. La sua era una storia bella lunga. Sto parlando di Eugenio Colombo“. Inoltre, Samara Tramontana ha aggiunto che ad entrare nella Casa del GF Vip 2022 ci sarà anche una dama del trono over. Non è stato svelato il nome della presunta new entry, che sia Gemma Galgani? I rumor hanno parlato spesso di un suo ingresso nella Casa più spiata d’Italia, successivamente smentita. Intanto un neo-concorrente, Edoardo Tavassi, ha fatto una confessione su Jeremias Rodriguez.

Al di là delle possibili new entry al GF Vip 2022, un nuovo concorrente, Edoardo Tavassi ha fatto delle rivelazioni su Jeremias Rodriguez. Sebbene il discorso dell’ex naufrago è molto velato, il popolo del web ha comunque colto le sfumature.

Edoardo Tavassi, in confidenza ad Antonino Spinalbese, dichiara: “Ah certo, io e te ci dobbiamo dire un sacco di cose. Tu ne saprai sicuramente più di me, ma io ho un punto di vista, che addirittura era stra condiviso con tutti gli altri. Cioè, non è che è un punto di vista mio, era condiviso da tutti. È partito da me, poi è stato condiviso da tutti. 38 anni di vita, mai conosciuto…mai. È proprio difficile che io vada a litigare con qualcuno. Mi devi proprio sconvolgere. Mi sconvolse. Uno più dell’altro”.

