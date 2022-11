GF Vip 2022 in onda di sabato a dicembre?/ Sarà concorrenza con Ballando, lo scoop

Grande Fratello Vip 2022 andrà in onda di sabato a dicembre? L’indiscrezione

Il Grande Fratello Vip 2022 è pronto a vivere l’ennesima rivoluzione in termini di palinsesto. Con l’inizio dei Mondiali di Calcio in Qatar trasmessi dalla Rai, il reality condotto da Alfonso Signorini è stato ridimensionato ad un unico appuntamento settimanale, quello fisso del lunedì sera. Ora, però, qualcosa potrebbe cambiare nuovamente: come riporta Fanpage, infatti, il programma potrebbe tornare in onda con il doppio appuntamento settimanale a metà dicembre. E, attenzione, non il consueto giovedì sera ma addirittura il sabato sera.

L’intenzione sarebbe infatti quella di colmare il vuoto lasciato da Tu sì que vales, lo show campione di ascolti del sabato sera di Canale5 da poco concluso. Le due puntate extra in cui il Grande Fratello Vip 2022 presumibilmente andrà in onda saranno sabato 10 e sabato 17 dicembre. Sarebbe anche un’occasione ghiotta per il reality per fronteggiare l’agguerrita concorrenza di Ballando con le stelle 2022, che nei sabati sera di Rai1 sta riscuotendo ottimi ascolti in questa stagione. E sarebbe un’affascinante sfida anche per gli stessi Alfonso Signorini e Milly Carlucci.

I Mondiali di calcio in Qatar, trasmessi dalla Rai e che stanno ottenendo importanti ascolti, hanno significativamente rivoluzionato i palinsesti sia Rai sia Mediaset. Ballando con le stelle 2022, per esempio, è costretto a correre ai ripari e nelle prossime settimane andrà in onda con un’ampia mezz’ora di ritardo rispetto alla programmazione consueta. Sia nella puntata di sabato 26 novembre sia in quella del 2 dicembre, infatti, comincerà alle 22.05 per effetto delle partite dei mondiali.

Il dance show, stando a quanto riporta Fanpage, non andrà in onda il 10 dicembre per via dei quarti di finale dei Mondiali, e dunque il Grande Fratello Vip 2022 non avrà l’agguerrita concorrenza di Milly Carlucci. La sfida con Signorini presumibilmente si presenterà sabato 17 dicembre, quando ci sarà la semifinale di Ballando con le stelle 2022. La finalissima del dance show invece andrà in onda venerdì 23 dicembre, essendo il giorno successivo la Vigilia di Natale. Numerosissime, dunque, le modifiche ai palinsesti: in attesa di ufficialità, Alfonso Signorini contro Milly Carlucci si presenta come un’agguerrita sfida a suon di ascolti nel sabato sera degli italiani.

