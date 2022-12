GF Vip 2022, quando scade il contratto dei concorrenti? Luca Onestini svela che…

Nelle ultime edizioni del Grande Fratello Vip, dicembre ha sempre rappresentato un mese clou per i concorrenti. In questo periodo, infatti, il loro contratto è in scadenza e dunque devono decidere se eventualmente rinnovarlo e proseguire la propria avventura fino alla fine, o se abbandonare definitivamente il gioco. Sono infatti lontani i tempi in cui il reality durava poche settimane e, specialmente nelle ultime edizioni targate Alfonso Signorini, il programma ha subito continui prolungamenti, addirittura di mesi (il Grande Fratello Vip 2022 dovrebbe finire ad aprile).

Tuttavia, al momento, né la produzione né il conduttore hanno parlato della fine del contratto dei Vipponi. Ci ha però pensato una new entry, Luca Onestini che, chiacchierando in cucina con Oriana Marzoli, si è lasciato andare alla seguente affermazione in riferimento ai concorrenti entrati a settembre: “Ma tu lo sai che loro devono tutti decidere se rifirmare il contratto? È scaduto il contratto. Sta settimana gli scade“. Dopo queste parole la regia ha interrotto l’audio, ma il video è presto circolato in rete.

Contratto in scadenza per i concorrenti del GF Vip 2022: chi potrebbe lasciare?

Dunque, sarebbe una settimana decisiva per i concorrenti del Grande Fratello Vip 2022. A breve, infatti, dovranno decidere il loro destino: rimanere nel programma, rinnovando il contratto, o dire addio al gioco? Nelle ultime settimane alcuni concorrenti hanno più volte affrontato la questione, e alcuni di loro hanno palesato l’intenzione di andarsene. Come Antonino Spinalbese: l’hairstylist soffre parecchio la mancanza della figlia Luna Marì, della quale più volte ha chiesto informazioni, e per questo potrebbe decidere di tornare a casa e riabbracciarla.

Anche Luca Salatino si è più volte mostrato sofferente per l’assenza della fidanzata Soraia. Anche negli ultimi giorni si è espresso a riguardo, confermando la sua intenzione di lasciare il Grande Fratello Vip 2022 quando verrà posto di fronte alla scelta: “Meglio dei mesi fatti bene che esagerare e farlo male. Allungare senza volerlo non mi piace. Ma loro lo sanno che io esco. Esco anche per Soraia è vero, ma non solo lei. Ho un pensiero di lei costante e non si leva. Ho resistito ma adesso basta“.

