Gf vip 6, Soleil Sorge e lo sfogo al veleno/ “Io credo di meritare la finale”

Grande fratello vip 6, Soleil Sorge merita la finale? Il suo sfogo

Si avvicina la finale del Grande fratello vip 6 in corso e, intanto, Soleil Sorge è in crisi, dal momento che non ha ancora ottenuto un posto sicuro da finalista, quando invece lei ritiene di meritarlo. E’ lei stessa ad ammetterlo in una confidenza liberatoria, che la vede protagonista insieme a Sophie Codegoni, con cui l’italo-americana ha in comune un’esperienza televisiva vissuta nello studio di Uomini e donne: “Se devo fare una valutazione penso che la meriterei, la finale. Non so però se ci arriverò”, La confidenza, poi, prosegue con l’italo-americana che non nasconde il desiderio di spegnere le luci della Casa, in prospettiva dell’ultima diretta del gioco dei vipponi, quando si dirà addio al bunker di Cinecittà insieme ai telespettatori e verrà decretato il vincitore.

Antonella Elia attacca Alex Belli, Delia e Soleil/ "Il triangolo erotico fa orrore"

Inoltre, come poi aggiunge in confidenza con l’ex tronista, sente di non essere più supportata né dal pubblico né dal resto dei coinquilini vip nella Casa, per diversi motivi. Il pubblico non la indica come concorrente preferito da tempo, in primis per via del triangolo che lei ha formato con i “promessi sposi” Alex Belli e Delia Duran – una dinamica che l’ha vista coprire il ruolo di “terza incomoda” e che pertanto, a suo avviso, la penalizza molto. E i compagni di gioco, invece, la temerebbero in quanto concorrente temeraria e dal carattere forte, tanto da non mandarla in nomination, evitando così il rischio uscita, e/0 non salvarla mai con l’immunità, bocciandola quindi alla candidatura da finalista. Teme, non caso, che il gioco del Gf vip 6 in corso sia diventato un “tutti contro Soleil Sorge”.

Alex Belli geloso di Antonio Medugno e Delia, minaccia il titoker/ "Che la tua strada non incroci la mia..."

Soleil Sorge all’attacco di Miriana Trevisan, al Gf vip 6

Nella confidenza a Sophie Codegoni, poi, non manca l’affondo di Soleil Sorge sferrato contro Miriana Trevisan, e il riferimento è alla nomination inferta da quest’ultima al fidanzato della confidente, Alessandro Basciano: “Non l’ho capita. È per il fatto che lui non è in gara da 5 mesi?”. A detta della Codegoni, la Trevisan avrebbe giocato di strategia, preferendo optare per il nome dell’ex Temptation island in sede di nomitation, anche in prospettiva di un eventuale confronto con lei: “Tu, Sole, eri un pericolo molto più alto sia per lei che per me. Con Alessandro eravamo più sicure”.

Soleil Sorge prende in giro Lulù/ "Con un'altra gomitata il labbro sarebbe perfetto"

Nel frattempo, Miriana Trevisan è tra i nominati alla nuova prova televoto che la vede a rischio uscita, schierata contro Giucas Casella, Sophie Codegoni, Davide Silvestri ed Antonio Medugno. Chi la spunterà, in vista della finale del Gf vip 6, prevista per il 14 marzo 2022?

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Grande Fratello (@grandefratellotv)





© RIPRODUZIONE RISERVATA