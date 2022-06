Gf vip 7, Antonino Spinalbese nel cast/ Belen Rodriguez non la prende bene: esplode il gossip

Grande fratello vip 7, Antonino Spinalbese ingaggiato nel cast?

Il Grande fratello vip 6 è terminato da poco e intanto si pensa già all’imminente Grande fratello vip 7, in partenza il prossimo mese di settembre 2022 secondo le ultime anticipazioni tv. E intanto si fa sempre più incessante la voce secondo cui Antonino Spinalbese sarebbe stato contattato dalla produzione Mediaset del reality dei vipponi per il suo ingaggio nel cast del reality. Una voce che trova conferma nell’ultima indiscrezione lanciata da The Pipol tv, secondo cui alla fine Antonino Spinalbese avrebbe ceduto alle lusinghe del reality condotto da Alfonso Signorini, accettando quindi l’ingaggio nel cast del reality dei vipponi.

Per chi non lo sapesse, come ripreso da The Pipol tv, Antonino Spinalbese è passato alla storia del gossip come storico ultimo ex compagno di Belen Rodriguez, prima del nuovo ed ennesimo ricongiungimento di lei con l’ex marito storico Stefano De Martino. Per la modella argentina Antonino ha lasciato il suo storico lavoro di hairstylist dandosi alla fotografia e dal momento che sarebbe finito in crisi con il suo lavoro di fotografo, in concomitanza con la rottura di Belen da cui ha avuto la primogenita Luna lo scorso luglio 2021, avrebbe alla fine deciso di prendere parte al prossimo Grande fratello vip 7.

Antonino Spinalbese: sarebbe acredine con Belen Rodriguez

Sarà davvero così? Ma non è solo per il possibile ingaggio nel cast del Grande fratello vip 7 che si parla di Antonino Spinalbese. A quanto pare, stando all’indiscrezione lanciata dalla nota fonte, inoltre, Belen Rodriguez non vedrebbe di buon occhio che l’ex Antonino Spinalbese voglia cercare fortune nel reality della Casa più spiata d’Italia.

