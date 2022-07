Gf vip 7 bissa in tv/ Parte il totonomi del cast: Pamela Prati, Chadia Rodriguez e…

Grande fratello vip 7 ai nastri di partenza: previsto un doppio appuntamento tv

Il Grande fratello vip 6 si è concluso di recente con la vittoria di Jessica Selassié e intanto, tra i telespettatori di Canale 5, c’è chi si dichiara in trepidante attesa di scoprire quali novità porterà in tv il Grande fratello vip 7. Sulla scia dei rumors che circolano in rete sull’atteso gioco dei vipponi condotto da Alfonso Signorini, intanto, emerge una prima grande anticipazione ufficiosa. Si tratta della messa in onda del reality dei vipponi, che avverrà per ben due appuntamenti tv settimanali. O almeno questo è stando a quanto rende in queste ore noto Publitalia. La concessionaria esclusiva di pubblicità di Mediaset in Italia, che raccoglie pubblicità per Canale 5, Italia 1 e Rete 4 e la cui sede centrale si trova a Cologno Monzese, rende noto in netto anticipo rispetto alla data di partenza del reality ad oggi prevista che il Gf vip 7 verrà trasmesso il lunedì e il venerdì, in prima serata.

La notizia è stata scovata da TvTrashStellare, che ha voluto condividere online la prima novità esclusiva concernente la messa in onda del Grande fratello vip 7. Con ogni probabilità, inoltre, il Grande fratello vip 7 potrebbe avere inizio su Canale 5 a partire dal 12 settembre o in alternativa dal 19 settembre.

Nell’attesa del via al primo appuntamento tv dell’atteso gioco del Grande fratello vip 7, intanto, Blogtivvu anticipa inoltre i primi nomi del cast dei neo gieffini vip, dandoli per “confermati”: si tratta dell’influencer George Ciupilan che, dopo Il Collegio e La Caserma, tornerebbe così a mettersi in gioco in tv, e poi ancora la cantante e attrice Chadia Rodriguez e la showgirl ed ex Gf vip Pamela Prati, sulle quali Signorini avrebbe intanto lanciato dei curiosi indizi via social. Tv Blog, invece, smentisce la partecipazione dei seguenti preannunciati gieffini al Grande fratello vip 7: Rita Dalla Chiesa, Max Felicitas e Federico Fashion Style.

I possibili futuri gieffini del Gf vip 7, oltre a Pamela Prati

Tra gli altri gieffini vip concorrenti al tanto atteso Grande fratello vip 7, potrebbero inoltre essere confermati i seguenti personaggi popolari, più o meno noti al pubblico tv:

Alvaro Vitali Antonella Ferrari Antonella Fiordalisi Antonino Spinalbese Antonio Razzi Asia Gianese Carolina Marconi Chadia Rodriguez Charlie Gnocchi Evelina Sgarbi Fiordaliso Gegia George Ciupilan Gigliola Cinquetti Giovanni Ciacci Guendalina Canessa Leonardo Tumiotto Pamela Prati Patrizia Groppelli Wilma Goich.

